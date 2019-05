Clementino | ' In ' Tarantelle' il ' real rap' contro i like sui social'

Clementino e le sue Tarantelle 'Il rap ormai è una moda - io contro macchinone e tv spazzatura' : C'è chi il rap lo fa da adesso perché ha capito che la gallina fa le uova d'oro, e chi il rap lo fa da quando ha iniziato, per gusto e non per moda . In quest'ultima categoria includiamo Clemente ...

Instore tour di Clementino per Tarantelle - tutti gli eventi firma copie a partire dal 3 maggio : Sono ufficiali le date dell' Instore tour di Clementino , pronto a tornare al cospetto dei fan a seguito del rilascio di Tarantelle , nuovo album che segue Vulcano, pubblicato nel 2017. Come di consueto, le date dei firma copie avranno inizio dal giorno del rilascio del disco, quindi dal 3 maggio , e continueranno fino alla metà dello stesso mese con l'ultimo appuntamento di Firenze alla Galleria del Disco. Dall'album sono già stati estratti ...

La brama di notorietà in Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra - nuovo singolo da Tarantelle (audio e testo) : Chi vuol essere milionario? di Clementino con Fabri Fibra è il nuovo singolo che farà parte di Tarantelle , prossimo album in studio del rapper partenopeo. Si tratta di un testo che ci mette di fronte alla realtà moderna, quella nella quale tutto sembra focalizzato al raggiungimento di una fama ridicola, quella nella quale si punta a guadagnare tanto e lavorare poco, mirando a una posizione di privilegio che - nella maggior parte dei casi - ...

Clementino è tornato con il freestyle "Gandhi" - in attesa del nuovo album "Tarantelle" : Yessa