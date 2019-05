Claudio Ranieri | ' Ora conta la Roma | non ego giocatori'

I rimedi semplici di Claudio Ranieri il restauratore : Otto punti nelle ultime quattro partite, un gruppo che ha recuperato autostima, convinzione, voglia di crederci. La Roma è tornata in corsa per la Champions League , a cinque giornate dalla fine ha un ...

Roma. Claudio Ranieri sorride grazie ad Edin Dzeko : “Abbiamo sofferto molto nel primo tempo. I primi 5-7 minuti abbiamo rischiato molto” ammette Claudio Ranieri dopo la vittoria all’Olimpico

Roma - Claudio Ranieri sta con Totti : “ha bisogno di tempo e fiducia” : Roma, Claudio Ranieri si schiera dalla parte di Totti, dirigente ancora alle prime armi dopo la fantastica carriera da calciatore “La crescita di Totti in società? Sì, perché ama Roma, è capace e sta facendo passo dopo passo entrando sempre di più in questo aspetto. Nessuno nasce imparato, ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, glielo auguro. Bisogna anche saperlo aspettare e farlo crescere, nessuno nasce imparato, era ...

Roma Udinese - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Con Tudor in panchina l'Udinese non ha mai perso: che avversario si aspetta? Il peggiore in questo momento, sono molto preoccupato perché sa ...

Roma Napoli - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Due partite in quattro giorni all'Olimpico. Quanto possono essere importanti i tifosi? Saranno fondamentali. Sentire il pubblico che rumoreggia per ...

Claudio Ranieri ha chiesto ai giocatori della Roma di 'morire in campo' : A poco più di 8 anni di distanza dalla sua ultima volta in giallorosso, Claudio Ranieri si appresta ad iniziare una nuova avventura sulla panchina giallorossa. Scelto come uomo ideale per guidare la squadra verso l'unico obiettivo rimasto in questa stagione, ovvero un posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League, Ranieri è chiamato a far rialzare la Roma dopo un periodo nero, cui sono seguiti l'esonero di Di ...

Roma-Empoli 2-1 - buona la prima per Claudio Ranieri : Roma, 11 mar., askanews, - buona la prima per Claudio Ranieri. Al ritorno sulla panchina giallorossa dopo 8 anni, la Roma bette l'Empoli 2-1. I giallorossi trovano 3 punti importanti per la corsa ...

Roma. Francesco Totti scommette su Claudio Ranieri : Iniziano tre mesi importanti per la Roma e per Claudio Ranieri. “Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri”

Calcio - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : “Sono felice di essere tornato a casa - impossibile dire di no” : Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di ...

Roma - il ritorno di Claudio Ranieri : una scelta di cuore : Si ritorna per amore o per riconoscenza, si ritorna sempre nei posti in cui si è stati bene o dove si ha la sensazione di aver lasciato qualcosa di incompiuto. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto Claudio Ranieri ad accettare la proposta della squadra della sua città e del suo cuore: la Roma. Un ritorno per l'appunto, dato che il tecnico Romano si era già seduto sulla panchina giallorossa nelle stagioni tra il 2009 e il 2011, ...

Roma. Ufficiale - Claudio Ranieri nuovo tecnico : Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, arriva anche l'ufficialità di Claudio Ranieri. Per il tecnico contratto fino a giugno 2019

Roma - Claudio Ranieri nuovo allenatore : 17.12 Ora è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019. Ranieri, già sulla panchina giallorossa tra il 2009 e il 2011, prende il posto di Eusebio Di Francesco esonerato ieri, dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no" ha dichiarato Ranieri.E il presidente James Pallotta: ...

Roma - Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore - Sky TG24 - : Il Romano classe 1951 sostituisce l'esonerato Eusebio Di Francesco e torna sulla panchina giallorossa dopo il biennio 2009-2011 in cui sfiorò uno Scudetto. Per lui quest'anno anche un'esperienza poco ...