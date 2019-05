Casting per una serie tv prodotta da Solaris e per un film dal titolo ' Ordinary Frames'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sono in corso le selezioni per unatelevisivadae dalGiustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti iper ildal, da girarsi poi a Lecco.Giustizia per tutti Selezioni attualmente in corso per realizzare unatelevisiva dalGiustizia per tutti, podotta dasrl. Le riprese verranno poi effettuate a Torino nel mese di luglio 2019. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso una ragazza di età scenica compresa tra 16 e 20 anni. Le selezioni si terranno poi a Torino, venerdì 10 maggio, presso la saladiCommission Torino Piemonte, in via Cagliari 40/e, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 13. In sede dile candidate saranno tenute alla interpretazione attoriale di un breve monologo. Le ...

