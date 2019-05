Agrigento | successo della mostra ' Akrasauro' | per gli appassionati dei lucertoloni giganti

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) I dinosauri rivivono in Sicilia e lo fanno in unache si è svolta ad, al PalaCongressi nel Villaggio Mosè, in occasionefieraExpò, dal 24 aprile all'1 maggio. "" nasce dall'idea di Luca Castronovo con la collaborazione di Mario Pardo, un'esposizione che ha offerto al pubblico la possibilità di vedere delle vere e proprie riproduzioni in scala 1.0 dei famosi rettili preistorici. Tra questi l'Anhaguera, un rettile volante, lo Spinosauro con la presenza di un cranio riprodotto da uno dei pochi esemplari presenti nei musei di Londra e il famoso Scipionyx samniticus conosciuto anche come "CIRO", il piccolo dinosauro carnivoro - il primo trovato in Italia - i cui resti fossili sono stati individuati a Pietraroja, 70 chilometri da Benevento, nell'inverno del 1980 da Giovanni Tedesco e sua moglie. In esposizione anche le riproduzioni di alcuni ...

