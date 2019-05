The Gilded Age di Julian Fellowes cambia casa | andrà in onda sulla Hbo e non sulla Nbc

blogo

(Di giovedì 2 maggio 2019)Mentre mezzo mondo aspetta con ansia il film di Downton Abbey,sta lentamente portando avanti il suo altro progetto televisivo di cui si parla da ben sette anni, ovvero TheAge. Una serie tv attesissima da chi ha già amato Downton Abbey e le sue atmosfere, che nelle ore scorse è stato al centro di un colpo di scena.La serie tv, infatti, era stata ordinata dalla Nbc nel 2012, con la garanzia chevi si sarebbe messo al lavoro solo dopo la conclusione di Downton Abbey, avvenuta nel 2015. Solo l'anno scorso, però, il network generalista aveva confermato il progetto, annunciando una stagione da dieci episodi.TheAge diinHbo e nonNbc pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2019 22:20.

