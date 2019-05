Roma | sindacato denuncia | ' Pietre e uova contro un ciclofattorino indiano'

Sassi e uova contro un rider indiano nella periferia di Roma. Il sindacato : "Aggressione razzista" : È stato colpito con Sassi e uova da un gruppo di adolescenti, mentre era in bici, con lo zaino con cui consegna il cibo sulle spalle, per le strade di Torre Angela. Protagonista di questa storia un giovane rider indiano, che aveva appena finito il turno di lavoro ed era in compagnia della fidanzata. A denunciare quanto accaduto la notte del 29 aprile è un post su Facebook del sindacato rider Union Roma. Ma al momento non risultano ...