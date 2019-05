Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Massimo Bordin ha dimostrato che essere di parte non significa essere faziosi : Fare cultura sarà certamente anche farsi venire una volta una geniale idea a effetto, da sfoggiare a ogni occasione. Massimo Bordin, invece, giorno per giorno ha fatto cultura – politica, giudiziaria, giornalistica, storica, radicale – in un altro modo: come la goccia che scava la roccia, dove la goccia è un distillato quotidiano di attenzione, preparazione, ironia e anti-retorica, mentre la roccia è il conformismo, prima che il ...

Zaira Nara commenta il caso Icardi : “se non gioca è colpa dell’Inter - non di Wanda. Il club gli ha dimostrato che…” : Zaira Nara difende la sorella Wanda Nara in merito al caso Icardi: il motivo del mancato impiego dell’argentino è dovuto ad una decisione dell’Inter, non alla volontà della moglie Novità sul caso Icardi in arrivo direttamente dall’Argentina. Nel corso del programma tv ‘We can talk’, è stato chiesto a Zaira Nara un commento su quanto accaduto fra sua sorella Wanda, Mauro Icardi e l’Inter. ...

Karnezis : «Meret non ha ancora dimostrato tutto il suo valore» : Il portiere greco Alla Mostra d’Oltremare è in programma la Borsa Mediterranea del Turismo. Era presente anche il Trentino Val di Sole. In questo contesto è stato intervistato Orestis Karnezis il terzo portiere del Napoli. Di Ospina e del suo infortunio ha detto: «Un minimo errore può costare caro. Nel suo caso c’è stato un brutto timing, si è fatto male. Speriamo che torni al più presto. Di Meret di cui oggi ricorre il compleanno: ...

Un ‘B+ Player’ che sogna il titolo WWE! Kofi Kingston a SportFair : “mi hanno sempre detto che non ce l’avrei fatta - ho dimostrato che avevano torto” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare la superstar WWE Kofi Kingston: la stella di SmackDown ha parlato della sua esperienza nel New Day, degli ostacoli affrontati per inseguire il sogno di WrestleMania, ed ha lanciato un dolce messaggio a tutti i fan! Il countdown per WrestleMania 35 volge ormai verso il termine e le superstar della WWE stanno dando il 110% sul ring, ogni settimane, per provare a strappare una title shot per un ...