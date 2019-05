Concorsi ANAC | MEF | AICS | IPZS | INAF | GSA | inoltro domande a maggio

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Al momento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriori figure esperte da assegnare in alcune sedi di lavoro situate in Italia e all'estero.Bandi di Concorso aL'ha bandito un avviso di selezione interna, per la progressione tra Aree ex Art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 per il conferimento di 6 posizioni di categoria A e posizione retributiva F1, destinate al personale di ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli eventuali candidati possono presentare la domanda di ammissione entro venerdì 102019.Il MEF ha attivato 5 procedimenti di ...

