Semenya | ricorso respinto | Per correre con le donne abbassi il testosterone

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Alessandro Pagliuca Il TAS di Losanna haildella mezzofondista sudafricana Caster Semeny che ha chiesto di gareggiare con le: non può pertroppo altoCon una decisione che ha pochi precedenti e farà enormemente discutere, il Tribunale di Arbitrato Sportivo di Losanna hal'appello della mezzofondista sudafricana Caster. La donna infatti gareggerà con gli uomini anzichè con le. Questo perchè l'art. 141 della federazione internazionale di atletica leggera (Iaaf) obbliga le atlete con “diverso sviluppo sessuale” ad assumere dosi massicce di anticoncezionali. Ciò serve ad abbassare i valori disotto la soglia di 5 ng/L per poter gareggiare nella categoria femminile.IldellaDopo un anno di istruttoria, il massimo organo di giustizia sportiva non ha trovato neldell’atleta e della ...

LiaCapizzi : ** Il TAS di Losanna respinge il ricorso di Caster Semenya. Per correre i 'suoi' 800m la Semenya dovrà ridurre suo… - serenel14278447 : Semenya sconfitta: per correre con le donne dovrà abbassare il testosterone - danielesparisci : RT @cyclingpro: Semenya, il Tas respinge il ricorso: per gareggiare con le donne dovrà abbassare il livello di testosterone -