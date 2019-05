MotoGp – Dovizioso a Jerez da leader | “più che per i punti sono soddisfatto per…”

MotoGp - due italiani al comando : a Jerez Dovizioso e Rossi contro Marquez : ... Mentre Marquez è solo quarto alle spalle del sorprendente Rins, Il pilota della Suzuki è la sorpresa, ma sono Andrea e Valentino a costituire la vera minaccia per il campione del mondo. Rispetto ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “200 GP nella classe regina - un traguardo importante - ma il mio obiettivo sono le vittorie…” : Andrea Dovizioso taglia il traguardo dei 200 Gran Premi nella classe regina del Motomondiale. Un traguardo davvero importante per il 33enne romagnolo che, in sella alla sua Ducati, sta comandando la classifica generale del Mondiale MotoGP 2019. La gara di Jerez, per il GP di Spagna, farà raggiungere a “Desmo Dovi” un numero non da tutti. Occasione perfetta per concedere una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Andiamo a ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Jerez. Una pista tabù per il forlivese : Il Circus del Motomondiale fa tappa a Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato dell’Andalusia i tre top team Honda, Ducati e Yamaha dovranno far capire chi sono dopo l’assaggio qatariano, argentino e texano. La situazione è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere una condizione del ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Non correrò fino a 40 anni come Valentino Rossi - lui è unico : se io avessi vinto 9 Mondiali non sarei qui” : Andrea Dovizioso si gode la Pasqua da leader del Mondiale MotoGP, il forlivese guida la classifica con tre punti di vantaggio su Valentino Rossi dopo l’esito favorevole del GP degli USA dove ha concluso al quarto posto approfittando della caduta di Marc Marquez. Il pilota della Ducati crede fermamente nella possibilità di lottare per il titolo iridato, la sua stagione è incominciata positivamente (ha vinto in Qatar) e si lancia verso i ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Ho un feeling migliore con la moto - un fattore che fa la differenza” : Affida all’ANSA le sue riflessioni Andrea Dovizioso, in testa alla classifica del Mondiale motoGP dopo le prime tre tappe: il pilota forlivese della Ducati ha fatto il punto della situazione prima della gara spagnola che segnerà la ripresa del campionato dopo Pasqua. Queste le sue dichiarazioni. Il centauro italiano è cauto: “Le storie sono tutte da scrivere e i fattori da gestire moltissimi, è presto per fare qualsiasi pronostico. ...

