Migranti | continuano i piccoli sbarchi in Italia

Porti chiusi dal governo? I Migranti partiti dall'Algeria continuano a sbarcare in Sardegna : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ripete quasi ogni giorno che i Porti italiani sono chiusi e che lo devono restare. Eppure, ci sono eccezioni che non rientrano nell'agenda politica quotidiana e che sfuggono anche al dibattito sui social. Uno di quegli episodi è avvenuto la notte scorsa in uno dei confini d'Europa su cui si accendono meno frequentemente i riflettori: nel ...

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della nave dell’ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...

Migranti : restano tutti sulla nave 'Alan Kurdi' - continuano trattative : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - restano tutti sulla nave 'Alan Kurdi' della ong Sea eye i 64 Migranti, tra cui donne e bambini, che dall'alba di oggi naviga al limite delle acque territoriali a 15 miglia da Lampedusa. Dopo avere respinto l'invito del Governo a sbarcare da sole con i due bambini, le du

Le navi dei Migranti continuano ad attraccare nei nostri porti (aperti) : Nelle ultime ore oltre cinquanta migranti hanno raggiunto le coste italiane in tre sbarchi distinti tra Sicilia, Sardegna e Puglia, mentre altre 41 risultano disperse al largo della Libia. Solo la settimana scorsa il sequestro da parte della Guardia di Finanza della nave Mare Jonio dell'ong Mediterr

Lampedusa - medico Bartolo a Salvini : 'Migranti continuano a sbarcare - ma in piccoli gruppi' : 'Il gruppo dei 49 extracomunitari controllati stanotte sono in buone condizioni di salute' ha detto il medico noto per essere il responsabile delle prime visite sanitarie nell'isoletta siciliana. '...