LIVE Schio-Ragusa basket femminile | Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA | 50-56 | le

LIVE Schio-Ragusa basket femminile - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 16-22 - ottimo inizio per Sabrina Cinili : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della sfida che assegnerà lo scudetto del basket femminile. Di fronte ci sono il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, per la quarta volta di fronte nell’ultimo atto della Serie A1. Ci si trova di fronte alla stessa Finale della stagione passata, che si concluse per 3-2 in favore del club scledense senza che mai il PalaRomare o il PalaMinardi venissero espugnati dall’opposta ...

LIVE Schio-Ragusa basket femminile - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : al PalaRomare comincia la corsa per il tricolore : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della sfida che assegnerà lo scudetto del basket femminile. Di fronte ci sono il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, per la quarta volta di fronte nell’ultimo atto della Serie A1. Ci si trova di fronte alla stessa Finale della stagione passata, che si concluse per 3-2 in favore del club scledense senza che mai il PalaRomare o il PalaMinardi venissero espugnati dall’opposta ...

Inter Roma 1-1 in diretta LIVE : triplice fischio - a El Shaarawy risponde Perisic : Inter Roma CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Termina il match 84′ Sostituzione Inter: fuori Politano, dentro Keita 81′ Sostituzione Roma: fuori Pellegrini, dentro Kluivert 79′ Sostituzione Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Joao Mario 61′ GOL Inter! Cross di D’Ambrosio e colpo di testa […] L'articolo Inter Roma 1-1 in diretta LIVE: triplice ...

Parigi - incendio devasta la Cattedrale di Notre Dame : “la prossima ora sarà decisiva - c’è il rischio che tutto crolli” [FOTO e VIDEO LIVE] : Un enorme incendio si è sviluppato a Parigi, nella meravigliosa Cattedrale di Notre Dame. Le fiamme alte hanno sin dal principio rivelato che l’incendio sarebbe stato consistente. Si indaga sulle cause. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per dei lavori di restauro in corso d’opera. L’evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza è stato ...

Parigi - incendio devasta la Cattedrale di Notre Dame : “la prossima ora sarà decisiva - c’è il rischio che tutto crolli” [FOTO e VIDEO LIVE] : Un enorme incendio si è sviluppato a Parigi, nella meravigliosa Cattedrale di Notre Dame. Le fiamme alte hanno sin dal principio rivelato che l’incendio sarebbe stato consistente. Si indaga sulle cause. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per dei lavori di restauro in corso d’opera. L’evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza è stato ...

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Francesco Molinari sfida Tiger Woods! Rischio pioggia - partenza anticipata : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro dell’Augusta Masters 2019, primo Major della stagione Golfistica che si svolge come da tradizione presso il National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti). L’appuntamento è doppiamente imperdibile per la presenza in testa alla classifica di Francesco Molinari. Il giocatore italiano ha dimostrato una condizione straordinaria sino a questo momento, ...

LIVE MotoGP - GP Usa 2019 in DIRETTA : qualifiche a rischio - condizioni meteo estreme : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2019, terzo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Austin i team della classe regina si concentreranno sulla definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e anche della gara di domenica. Il grande favorito della vigilia è senza ombra di dubbio Marc Marquez. L’iberico è stato il dominatore assoluto del round americano in MotoGP: sei vittorie, ...

Napoli Genoa 1-1 in diretta LIVE : triplice fischio - a Mertens risponde Lazovic : Napoli Genoa CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Termina il match 87′ Sostituzione Napoli: fuori Hysaj, dentro Ounas 82′ Sostituzione Genoa: fuori Bessa, dentro Pezzella 77′ Sostituzione Genoa: fuori Miguel Veloso, dentro Radovanovic 76′ Sostituzione Napoli: fuori Ghoulam, dentro Mario Rui 67′ Sostituzione Napoli: […] L'articolo Napoli Genoa 1-1 in ...

DIRETTA BRESCIA VENEZIA/ Risultato LIVE 1-0 - streaming video Rai : rischio lagunare : DIRETTA BRESCIA VENEZIA streaming video Rai: probabili formazioni e orario, quote e Risultato live della partita di Serie B per la 32giornata, 5 aprile,.

Risultati Serie A diretta LIVE - 30^ giornata : fischio d’inizio in Sassuolo-Chievo [FOTO] : 1/43 Filippo Rubin/LaPresse ...

Giro delle Fiandre 2019 : OLIVEr Naesen a rischio per una bronchite causata dallo champagne : Ha del clamoroso la notizia che arriva nelle ultime ore dal Belgio. Una delle stelle della nazionale di casa in chiave Giro delle Fiandre, la Classica Monumento forse più attesa di tutta la stagione, Oliver Naesen, capitano dell’AG2R, sarebbe a rischio forfait per la Ronde Van Vlaanderen di domenica a causa di una bronchite. Uscito fuori forse un po’ tardi (ha 28 anni e da un paio di stagioni è tra i migliori al mondo) l’ex campione ...

Governo. Cicchitto - ReL - . Senza Tria a rischio credibilità Esecutivo anche a LIVEllo internazionale : ...da parte del M5S che del resto usa una metodologia adottata anche nello scontro interno perché si tratta di un gruppo politico secondo il quale il ricatto e le fake news sono l'anima della politica. ...

Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall’Olimpico : Triplice fischio : 92′ Finisce Roma-Napoli, netta vittoria dei partenopei. Giallorossi mai in partita 90′ Saranno due i minuti di recupero 87′ Dzeko si libera al limite e tira, palla alta sopra la traversa 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Under ed esce Perotti 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Kluivert ed esce De Rossi 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione […] L'articolo Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall’Olimpico: Triplice ...

Italia-Finlandia diretta LIVE - tutto pronto al fischio d’inizio : Pochi minuti all’inizio del match, in corso gli inni nazionali. Italia-Finlandia diretta live – Esordio per l’Italia alle qualificazioni ad Euro 2020, inizia il nuovo progetto in casa azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso Roberto Mancini dovrà riportare in alto l’Italia. Nel primo match la squadra in campo contro la Finlandia, squadra nettamente inferiore ma che non va comunque ...