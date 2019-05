Il medico che soccorse Senna | Lo portai via in elicottero | Berger fu l' unico a

"Silvio - alle Europee stattene a casa che non ne vale la pena" - il medico del Cav dopo l'operazione : Silvio Berlusconi, operato per un'occlusione intestinale alla vigilia delle elezioni Europee, sta bene e conta di tornare a casa nel giro di pochi giorni ma c'è chi gli consiglia riposo, anche se in piena campagna elettorale. Portare a termine l'impegno per le Europee "dipenderà da lui", assicura Alberto Zangrillo, medico del Cavaliere, che ha aggiunto: "Ovviamente è argomento che mi appassiona poco ma, se proprio dovessi, ...

medico sospeso perché non si aggiorna : primo caso in Italia ad Aosta : Il professionista, un dentista iscritto all'Albo di Aosta, dall'entrata in vigore dell'obbligo dell’Educazione continua in Medicina non aveva mai partecipato a un corso. Era stato denunciato da una paziente che aveva evidenziato danni riconducibili a lavori mal fatti, a loro volta ricollegabili a un mancato aggiornamento.

E' morto il medico legale Franco Celi : tanti i casi seguiti in carriera : dalla Rotschild alla strage di Sambucheto : Una carriera universitaria, dove era docente di Medicina legale, nel corso della quale si è occupato anche di numerosi casi che hanno a lungo occupato le pagine di cronaca. Nel 1977 si occupò dell'...

Torna libero dopo 26 anni il falso medico che sterminò la sua famiglia : Jean-Claude Romand, che nel '93 uccise moglie, figli e genitori per non svelare la bugia sulla sua professione, ha ottenuto...

Francia : torna libero Jean-Claude Romand - il finto medico che sterminò la famiglia : Jean-Claude Romand tornerà presto libero. L'uomo, oggi 65enne, nel 1993 sterminò la famiglia (i genitori, la moglie ed i due figli) solo per coprire una vita di debiti e bugie. Sebbene sia stato condannato all'ergastolo, nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Bourges ha deciso di accogliere l'istanza di libertà presentata dai suoi legali. Come riportato dal quotidiano francese Le Figaro, la sentenza diventerà esecutiva il 28 giugno. La sua ...

Dopo 26 anni di carcere - torna libero il falso medico che sterminò la famiglia : Ispirò il romanzo di Emmanuel Carrere, L'avversario , da cui Nicole Garcia estrapolò un film nel 2002. Ora Jean-Claude Romand , falso medico che sterminò l'intera famiglia, ha ottenuto la libertà ...

Si finge medico - anche ginecologo - per 30 anni ma ha solo il diploma : 'Ma non mi facevo pagare' : Non aveva un ambulatorio e visitava solo a domicilio, presentandosi come un immunologo che aveva lavorato all'ospedale Mauriziano di Torino e alla Fondazione Mondino di Pavia. Tra i ' colleghi ' della ...

Faceva il (falso) medico da 30 anni con il diploma del liceo : smascherato da una paziente : Un uomo di 63 anni è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche, esercizio abusivo di una professione e...

Russia - medico scopre che la fidanzata è stata un uomo : la strangola e cucina il corpo : Quella che arriva dalla Russia, e precisamente dalla città di Kursk, è una notizia davvero terribile, quanto macabra. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un uomo di 27 anni, Mikhail Tikhonov, di professione medico, ha scoperto che la ragazza con cui aveva una relazione in passato era stata un uomo. I due avevano trascorso una serata insieme, poi quello che doveva rivelarsi un dopocena romantico, è finito in tragedia. L'uomo ...

Si accorge che è una trans mentre fanno sesso : medico la uccide e ne cucina parti del corpo : Mikhail Tikhonov ha ucciso Nina Surgutskaya, 25 anni, a Kursk, nella Russia orientale. La coppia stava facendo sesso quando il medico 27enne ha scoperto che la ragazza in passato era un uomo. Ha confessato di averla fatta e pezzi e di aver cucinare parti del suo corpo. Secondo quanto riporta il Daily Mail l'uomo avrebbe “cucinato alcune parti del corpo” di Nina Surgutskaya “nel suo forno e ha scaricato i resti nel water”. La ...

Pietro Bartolo : "il medico dei salvataggi" che soccorre e cura le vita di tutti. Dal mare di Lampedusa ad un'aula della facoltà di medicina ... : E l'economia? Queste persone, lavorando, hanno portato miliardi nelle casse dell'Europa. E io aggiungo che ci hanno arricchito con tante culture. A Lampedusa abbiamo tutti i cognomi del mondo e ...

Rimini - truffe assicurative : 14 nei guai - anche un medico : Rimini - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione congiunta dei comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza di Rimini che stanno eseguendo tre provvedimenti di ...