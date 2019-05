Il gran finale di Major Crimes 6 su Top Crime | non ci sarà un’altra stagione

optimaitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2019)I fan della serie dovranno prepararsi psicologicamente perché il momento deldi6 è arrivato. Dopo la lunga cavalcata attraverso i tre casi di quest'ultimatra morti e matrimoni, per i fan della serie che hanno ricevuto il testimone da The Closer, si troveranno proprio questa sera a chiudere il cerchio. L'appuntamento per i patiti del genere e dello spin off è per oggi, 1 maggio, su Topquando, dalle 21.15, andranno in onda gli ultimi due episodi ovvero la terza e quarta parte di "A ogni costo".In questi ultimi due episodi die di serie, i detective della Crimini Maggiori non sanno di essere costantemente spiati da Stroh e da Dylan, che è riuscito ad hackerare i loro cellulari ma un errore fa venire tutto a galla. Intanto le indagini portano alla luce una serie di conti correnti bancari che la madre di Stroh, Gwen, aveva aperto a favore ...

