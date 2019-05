Cairo | Superga è dolore e amore Il Grande Torino la squadra di tutta Italia

Juventus-Torino nel giorno dell’anniversario di Superga - il presidente Cairo sbotta : “giorno sacro - serve cambiare data” : Juventus-Torino rischia di giocarsi il 4 maggio, il giorno dell’anniversario della tragedia di Superga : il presidente Cairo spinge per un cambio di data Il 4 maggio è una data marchiata a fuoco nella storia del Torino. Alle 17:03 di 70 anni fa, l’aereo che trasportava il ‘Grande Torino’ si schiantò sulla parete del colle di Superga , in una vera e propria tragedia che commosse l’intero calcio italiano. Da quel ...

