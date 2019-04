Siri | Sono pulito | se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi Oggi

blogo

(Di martedì 30 aprile 2019)Caso, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io, se midal".Caso, Salvini: 'I processi non si fanno sui giornali o in Parlamento' Il Presidente del Consiglio non si è ancora espresso sul caso di ArmandoNessuna autosospensione come terza via tra dimissioni e cacciata, per uscire dall’impasse.l'ha escluso categoricamente. Secondo il Corriere della Sera comunque la decisione definitiva di Conte sul casoarriverà solo dopo il bilaterale di Tunisi, cui parteciperanno anche i due vice premier ...

