Lutto in casa Napoli | morto ex difensore NOME e DETTAGLI

Atalanta - grave Lutto in casa nerazzurra : muore una figura storica [NOME e DETTAGLI] : grave lutto in casa Atalanta, nelle ultime ore è morto Mino Favini. L’ex calciatore ha indossato la maglia nerazzurra prima da giocatore (1960-1962) e poi da Responsabile del Settore Giovanile. Era soprannominato il “Mago di Meda”, sotto la sua guida il vivaio dell’Atalanta cresce ulteriormente fino a diventare uno dei più importanti a livello nazionale. Sono stati tanti i calciatori lanciati in Serie A sotto la sua ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Roma ed il grande gesto del difensore Acerbi : Le notizie del giorno – Il Palermo è sceso in campo per la gara di campionato contro il Benevento, successo e scatto per la promozione in Serie A. Ma a tenere banco in casa rosanero è anche il futuro del club, svolta nelle ultime ore. La notizia era giù nell’aria ma adesso c’è stata una clamorosa svolta, è fatta per il passaggio a York Capital, il fondo in trattativa negli ultimi giorni anche con la Sampdoria. Una trattativa lunga ...

Lutto in casa Roma - è scomparso un ex Presidente giallorosso : E’ scomparso questa mattina mattina Giuseppe Ciarrapico, ex Presidente della Roma dal 1991 al 1993. Aveva 85 anni. Ciarrapico aveva rilevato la Roma qualche mese dopo la morta di Dino Viola. Si avvicinò al club della capitale dopo la sua elezione in Parlamento a Forza Italia. Travolto però dalle inchieste di Tangentopoli, lasciò i giallorossi a Sensi. La società giallorossa, attraverso i suoi canali social, esprime il suo ...

Lutto in casa Liverpool - addio ad un grande ex [NOME E DETTAGLI] : addio ad un grande ex calciatore del Liverpool, che si è spento dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Si è spento, infatti, all’età di 74 anni Tommy Smith, “The Anfield Iron”. Il roccioso difensore ha vinto tutto con la maglia dei Reds: quattro campionati, due FA Cup, due coppe Uefa e la prima Coppa dei Campioni, nel 1977. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere ...

Le notizie del giorno – Lutto nel calcio - continua il caso Icardi - tensione in casa Genoa : Grave Lutto nel mondo del calcio – Mondo del calcio shock nelle ultime ore per una tragedia che ha sconvolto tutti. Non ce l’ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto in un terribile incidente nella giornata di ieri tra un’auto ed una moto in via Brughiera a Pregnana Milanese (ENTRA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA) caso Icardi, l’avvocato tuona – L’Inter deve fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante ...