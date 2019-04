Scontri a Napoli prima del comizio di Zingaretti

Napoli : Scontri tra disoccupati e polizia : Alta tensione e scontri a Napoli tra polizia e disoccupati, nella centralissima Via Chiaia, di fronte al teatro Sannazzaro, dove era atteso il segretario del Pd Nicola Zingaretti, per una iniziativa ...

Zingaretti a Napoli - disoccupati protestano. Scontri con la polizia : manifestante ferito : Zingaretti a Napoli, disoccupati protestano. Scontri con la polizia: manifestante ferito In attesa dell'arrivo del segretario del Pd, alcuni manifestanti hanno formato un presidio all'esterno del teatro Sannazaro. Uno di loro ha riportato una ferita alla fronte. Inneggiati slogan contro la Regione Campania e per il lavoro. LE ...

Zingaretti a Napoli - Scontri disoccupati : 18.38 Tensioni tra un gruppo di disoccupati e la polizia durante una manifestazione all'esterno del teatro Sannazaro di Napoli prima dell'arrivo del segretario del Pd Zingaretti per l'apertura della campagna elettorale per le europee. La polizia ha usato i manganelli contro i manifestanti che chiedevano lavoro. Quattro i disoccupati feriti, sei i contusi. "Ecco il nuovo Pd - dicono i manifestanti - manda i disoccupati in ospedale".

Scontri prima di Inter-Napoli - il questore : "Ultrà stia lontano da San Siro" : Milano, 26 aprile 2019 - Via dallo stadio. Il questore chiede ai giudici che lo storico capo ultrà dell'Inter Nino Ciccarelli resti d'ora in avanti almeno tre chilometri lontano da San Siro . Con il ...

Scontri Inter-Napoli - depositate le motivazioni della sentenza : “rissa ampiamente organizzata” : Scontri Inter-Napoli, sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza in merito a quanto accaduto al di fuori dello stadio Meazza “La rissa era stata ampiamente organizzata e sul luogo teatro degli Scontri erano stati portati bastoni, petardi, fumogeni, coltelli e altre armi improprie da utilizzare per l’assalto alle autovetture della tifoseria avversaria al momento del del loro arrivo“. Così il giudice di Milano ...

Scontri Inter-Napoli : cinque condanne per la morte dell’ultras Belardinelli : Sky dà notizia delle prime condanne per gli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza, Scontri nel corso dei quali è morto Daniele Belardinelli, investito da una o due macchine. Sono cinque gli ultras condannati dalla Procura di Milano fino a questo momento. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto ...