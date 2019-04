PS4 Pro vs PS4 Slim | quale scegliere

Grafica finale di Days Gone su PS4 a confronto con le promesse di Sony : il video : Days Gone su PS4 è un po' il sogno ad occhi aperti di quanti si professano cultori della serie TV The Walking Dead e al contempo fan dell'universo videoludico. Il titolo di SIE Bend Studio ci porta infatti a vivere, pad alla mano, una vera e propria Apocalisse zombie tra le affascinanti lande dell'Oregon. Starà a noi controllare e garantire la sopravvivenza di Deacon St. John, centauro che con l'epidemia ha perso praticamente tutto. E se è vero ...

Un video mette a confronto Days Gone su PS4 e PS4 Pro : Days Gone è finalmente approdato su PS4 e, dopo avervi proposto la nostra recensione e alcuni dei voti assegnati dalla stampa specializzata, è giunto il momento di capire come si comporta il titolo sulle console di Sony.Digital Foundry ha deciso di confrontare in un video Days Gone in versione PS4 e PS4 Pro e, da quanto emerso, il gioco sembra comportarsi bene sulle due macchine.Nello specifico, il comparto grafico è stato apprezzato dalla ...

L'acclamato rogue-like deck-builder Slay the Spire arriverà su PS4 il prossimo mese : L'ispirato rogue-like deck-builder Slay the Spire di Mega Crit Games arriverà su PlayStation 4 il prossimo 21 maggio, riporta Eurogamer.net.Slay the Spire è stato lanciato su PC a gennaio, dopo poco più di un anno di accesso anticipato su Steam. In questo periodo ha conquistato una schiera di fan, grazie alla sua miscela di strategia e di gestione delle carte profonda ma meravigliosamente accessibile.Ogni gioco inizia con la scelta di un eroe, ...

Pronti per i PlayStation Plus di maggio 2019 - quali sono i giochi gratis per PS4? : I fedelissimi Sony attendono con impazienza l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di maggio 2019. Come accade ogni mese ormai da anni, anche per il prossimo il colosso giapponese regalerà a tutti gli utenti PlayStation 4 una manciata di titoli. A patto che gli utenti siano per l'appunto abbonati al servizio PlayStation Plus, che permette allo stesso tempo di godersi al meglio i propri videogame multiplayer preferiti e di utilizzare a proprio ...

Offerte giochi PS4 : le promo di aprile partono da 15€ : Sconti di primavera per i gamer della console Sony con titoli a partire da 15€ e che titoli, le Offerte giochi PS4 includono i titoli più recenti e potrai approfittare degli sconti fino al 21 aprile. Molto interessanti gli sconti di aprile del Playstation Store con giochi quasi nuovi a (Continua a leggere)L'articolo Offerte giochi PS4: le promo di aprile partono da 15€ è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Uscita di Cyberpunk 2077 a un punto di svolta : CD Projekt RED è pronta ad invadere PS4 - Xbox One e PC : L'Uscita di Cyberpunk 2077 è uno degli argomenti più caldi nella community di videogiocatori. Non a caso, si tratta del prossimo progetto di CD Projekt RED, compagnia che negli anni ci ha regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. Archiviate le avventure dello strigo Geralt di Rivia, la software house polacca è ora pronta a trascinare gli appassionati in un mondo fatto di metallo, luci al neon e corruzione, da vivere a portata di ...

Offerte eBay : iPhone XS - PS4 - iPad Pro - Huawei P30 - Google Home - Apple Watch - Reflex e altro! : Abbiamo raccolto in questo articolo quelle che sono le migliori Offerte eBay della settima, scegliendo fra migliaia di Offerte a disposizione tra smartphone, PC, smartWatch, Notebook, fotocamere, droni, console, videogiochi e molto molto altro! Tantissime leggi di più...

Se siete alla ricerca di un controller Xbox Elite su PS4 - allora il Nacon Revolution Unlimited Pro è quello che fa per voi : Nacon, designer di accessori per il gaming, è orgogliosa di annunciare che il Revolution Unlimited Pro controller, nuovo controller ufficiale per PS4 dotato di modalità wireless, è ora disponibile in Europa presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 169,90 euro. Caratteristiche:Controlli PosterioriLeggi altro...

Project Sakura Wars invaderà le PS4 d'occidente nel 2020 : Uno dei più grandi franchise di SEGA, Project Sakura Wars (titolo provvisorio), è pronto a conquistare l'occidente quando sarà disponibile, in Europa e Nord America, su PlayStation 4 nella primavera del 2020.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:La lunga serie, che è un vero fenomeno culturale in Giappone, ha ridefinito il genere JRPG/romance con i suoi personaggi memorabili, la sua trama magistrale e la sublime musica.Leggi altro...

PS4 Pro vs PS4 Slim : quale scegliere : Uno dei dibattiti più accesi nel mondo delle console, oltre a PS4 vs Xbox One, è sicuramente PS4 Pro vs PS4 Slim. Sony ha pensato bene di realizzare varie versioni della propria console, in modo leggi di più...

Stadia offre maggiore potenza di PS4 Pro e Xbox One X combinate : Stadia è la nuova piattaforma gaming in streaming presentata oggi da Google, e promette di poter offrire prestazioni decisamente di spessore.Con Stadia potremo infatti videogiocare su qualsiasi schermo, da un laptop ad uno smartphone, godendo della massima qualità grafica con cui lo sviluppatore ha realizzato il suo prodotto. Questo perché l'unica cosa necessaria è una connessione alla rete, mentre tutto il lavoro di calcolo sarà svolto dai ...

Secondo un rumor EA Access sarebbe pronto ad arrivare su PS4 : Come riportato da MP1st, sembra proprio che EA Access sia pronto ad arrivare anche su PlayStation 4. I servizi in abbonamento sono, senza ombra di dubbio, davvero molto redditizi, oltre che apprezzati dai fan. Dell'arrivo di EA Access sulla console di casa Sony se ne parla già da qualche mese, ma la foto emersa durante le scorse ore non lascia spazio ad analisi. Infatti, come potete vedere voi stessi dall'immagine qui in basso, il servizio in ...

Tom Clancy’s The Division 2 Recensione PS4 Pro : un’esperienza di gioco corposa : Sono passati tre lunghi anni e grazie a Ubisoft Italia siamo su Tom Clancy’s The Division 2. Diciamo subito che il titolo non si discosta molto dal suo predecessore; e questo è un bene. Il gioco rimane un open world di genere action RPG con tanti colpi di scena, tanta esplorazione e un comparto tecnico di altissimo livello. The Division 2, dunque, ci riporta nel mondo post-apocalittico che conoscevamo, ma in una location differente. Questa ...

RAGE 2 girerà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : Il prossimo sparatutto post-apocalittico di Bethesda, RAGE 2, girerà a 1080p a 60fps sia su Xbox One X sia su PlayStation 4 Pro. La conferma arriva direttamente da id Software.Abbiamo già sentito parlare del piano di id Software per eseguire il seguito di RAGE in 60fps sulle console premium e il direttore dello studio, Tim Willits, ha ora confermato il framerate su Xbox One X e PlayStation 4 Pro. In una recente intervista con Hardcore Gamer, ...