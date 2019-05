Mercato Juve è un rebus : si annuncia un'estate complicata per il DS per Migliorare la rosa : L'obiettivo prioritario della Juventus, in questo momento è capire quali possano essere i giusti innesti per far funzionare meglio la squadra anche in Europa. Paratici, in questi anni ha dimostrato di saper fare gli acquisti giusti, ma per la prossima stagione il compito sarà più arduo per il ristretto budget a disposizione. L'inserimento di nuovi giocatori è indispensabile per dare uno scossone ad un ambiente ormai troppo abitudinario. Anche ...

Fisco - Mef : 'Migliorare lotta all'evasione è via per abbassare la pressione fiscale' : ... le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , e pubblicato sul sito del Mef. Politica fiscale che sarà al centro ...

Fisco - Mef : “Migliorare lotta all’evasione è via per abbassare la pressione fiscale” : Per “realizzare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita” bisogna migliorare la lotta all’evasione, in modo da ridurre la perdita di gettito e abbassare così la pressione fiscale sui contribuenti che adempiono spontaneamente agli obblighi. Sono questi gli obiettivi chiave dell’Atto di indirizzo per le politiche fiscali 2019-2021 che determina gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi ...

Il flash allo Xenon tascabile per Migliorare le foto scattate con lo smartphone : I costanti miglioramenti delle fotocamere montate sugli smartphone hanno ristretto l’uso e la diffusione delle fotocamere compatte, grazie ai terminali di fascia alta che da anni, ormai, assicurano scatti di alta qualità. La necessità di spingere sempre più in là le prestazioni degli obiettivi posteriori e frontali è uno degli elementi su cui si gioca la battaglia tra i produttori di smartphone, eppure una soluzione ideale per garantirsi ...

Migliora per il 1° Maggio - possibile fase fredda a seguire : Bentrovati amici il nucleo di aria fredda sceso al Centro-nord della penisola va allontanandosi verso i Balcani. Avremo quindi tra Martedì e Mercoledì 1° Maggio un rinforzo dell’alta pressione sul nord italia e il versante occidentale della penisola. Aria fresca che continuerà a fluire da nord-est portando dell’instabilità pomeridiana nelle zone interne del centro-sud specie appenniniche. Temperature massime che rientreranno ...

Younes : ” Sono felice e grato al mister per l’opportunità di giocare. Voglio crescere e Migliorare per il Napoli…” : Younes nel post-partita di Frosinone-Napoli Younes nel post-partita ha rilasciato un’intervista in inglese. Il nostro inviato Antonio Giordano gli ha posto una domanda: “Hai fatto una grande prestazione, cosa ti aspetti dal futuro?”. Il giocatore ha risposto così: “Per me è importante rimanere umile, Sono molto felice per tutti i complimenti, ma è importante rimanere con i piedi per terra. L’importante è restare ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per Migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...

Google Foto chiede aiuto agli utenti per Migliorare il riconoscimento delle persone : Google Foto chiede l'aiuto degli utenti per il riconoscimento dei volti, per migliorare il proprio algoritmo dedicato sia alle persone sia agli animali. L'articolo Google Foto chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone proviene da TuttoAndroid.

Rating BBB - Conte : 'Dovremo Migliorare ma per ora va bene così' : "Dovremo migliorare sicuramente ma per il momento va bene così". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, interpellato a margine del forum Belt and Road a Pechino, sulla scelta di ...

Due nuovi Honor nell’olimpo dell’aggiornamento EMUI 9.1 : i Miglioramenti per fotocamera e non solo : Un gran da fare introno all'aggiornamento EMUI 9.1 va fatto registrare in questi giorni: anche per il brand Honor e non solo per quello Huawei. Sono sempre di più i dispositivi che, in queste ore stanno ricevendo appunto la prima beta della nuova interfaccia software e ora all'appello si aggiungono due nuovi smartphone di certo non di poco conto e abbastanza diffusi non solo in Cina e anche dalle nostre parti. Il riferimento è all'Honor V20 e ...

Huawei P30 Pro si aggiorna e Migliora la fotocamera e il sensore per le impronte : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 Pro, senza dubbio uno degli smartphone più desiderati del momento. Ecco le novità L'articolo Huawei P30 Pro si aggiorna e migliora la fotocamera e il sensore per le impronte proviene da TuttoAndroid.

Toninelli : «Virginia Raggi lotta e lotterà fino alla fine del mandato per Migliorare la città» : Il ministro Danilo Toninelli è stato ospite dell'emittente radiofonica Rtl 102.5. Durante il programma Non Stop News condotto, tra gli altri, da Pierluigi Diaco, il ministro delle Infrastrutture ha ...

Putin a Kim Jong-un "Bene gli sforzi<br> per Migliorare i rapporti con gli USA" : ...

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat Migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...