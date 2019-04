Di Maio:Conte porterà Siri a dimissioni

petergomezblog : Di Maio: “Qui si parla anche di mafia, Siri lasci C’è differenza tra garantismo e paraculismo” - davidealgebris : Di Maio / Salvini/ Conte hanno 100% reponsabilita del buco enorme che hanno creato di €40/50 miliardi. Danno la col… - AndreaMarcucci : Da quando Salvini e Di Maio sono al Governo l'Italia è più debole e più isolata nel mondo,l’occupazione è diminuita… -

il sottosegretarioalle. E' quanto sostiene in un'intervista al Corsera il vicepremier Di. Il governo? "è uno e c'è un contratto. Non si è rotto nulla per noi va avanti(...).Mi auguro valga lo stesso per la Lega", afferma. Didice di fidarsi di Salvini, ma meno "di chi gli sta intorno", riferendosi ad Arata, che secondo l'inchiesta che vede indagato"è il faccendiere di Vito Nicastri, vicino alla mafia. Credo che la Lega debba prendere le distanze da lui e chiarire il suo ruolo".(Di venerdì 26 aprile 2019)