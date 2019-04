Spari a Roubaix, in fuga uomini armati

discoradioIT : ?? #Francia, spari in strada a #Roubaix. Nei video postati sui #social si vedono uomini a volto coperto che fuggono - sirdaggoo : RT @repubblica: Francia, spari in strada a #Roubaix - repubblica : Francia, spari in strada a #Roubaix -

Allarme a Tourcoing, alle porte di, in Francia, per una sparatoria che ha coinvolto un gruppo dia volto coperto, come documentano i video diffusi su Twitter. Il gruppo si è allontanato dal luogo del conflitto, dove sono intervenuti polizia e forze speciali. Avrebbero preso di mira un caffè facendo esplodere diversi colpi di fucile. La polizia ha chiesto agli abitanti di restare nelle loro abitazioni.(Di mercoledì 24 aprile 2019)