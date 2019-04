MinisteroDifesa : Nell’ambito delle celebrazioni del #25Aprile domani 24 aprile, alle ore 11, il Ministro @Eli_Trenta conferirà 20 m… - NotizieIN : 25 Aprile,Trenta consegna medaglie oro - zazoomnews : 25 aprile il ministro Trenta: Inquietanti richiami a regimi nefandi - #aprile #ministro #Trenta: -

"Se oggi ricordiamo, non è dunque per agitare vanamente il nostro passato, ma per confermare solennemente una promessa: quella di continuare a vivere e ad impegnarci per affermare i beni fondamentali della pace e della libertà, non solo per noi stessi e per i nostri figli ma anche per quei popoli che non possono goderne". Lo ha detto il ministro della Difesa,,durante la cerimonia didelleal valor militare conferite per la Guerra di Liberazione. Medaglia d'oro anche alla città di Roma.(Di mercoledì 24 aprile 2019)