Era ubriaco! Ex pm Antonio Ingroia in stato di ebbrezza a Parigi (Di domenica 21 aprile 2019) Disavventura ieri, al rientro da Parigi in Italia, per l'ex pm Antonio Ingroia. Secondo fonti attendibili, riportate dall'Ansa, l'ex magistrato era in stato d'ebbrezza ed è stato costretto a prendere un volo successivo a quello sul quale si sarebbe voluto imbarcare. Ingroia, a quanto si apprende, è stato assistito - da privato cittadino italiano - dalle autorità consolari italiane ed ha successivamente proseguito il suo viaggio.







