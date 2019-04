Bare e resti di cadaveri trovati in un capannone in Trentino (Di giovedì 18 aprile 2019) Le accuse ipotizzate dalla procura di Trento sono quelle di vilipendio di cadavere e gestione illecita di rifiuti. Le spoglie di persone defunte provengono da numerosi cimiteri del Veneto. In un vecchio capannone nella zona artigianale di Asola di Scurelle in Valsugana sono state trovate 27 Bare accatastate una sopra l'altra e contenenti le spoglie di persone defunte che provengono da numerosi cimiteri del Veneto. Nel mirino dei carabinieri una cooperativa sociale dell'Alta Valsugana. Dalla documentazione amministrativa e ambientale sequestrata, gli investigatori ritengono che negli ultimi mesi siano transitate dal capannone più di 300 salme.



