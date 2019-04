Roma | torna l' uomo di Pallotta | all' Olimpico si rivede Ed Lippie

Roma - Ranieri : «Non sono pentito di essere tornato» : Roma - Il 4-1 subito in casa dal Napoli , per la prestazione oltre che per il risultato, lascia non pochi strascichi in casa Roma . Il tecnico Claudio Ranieri analizza il match ai microfoni di Sky: ' ...

Il grade rogo torna a bruciare. PiRomani all'attacco anche a Plello

Domenica 28 Aprile torna a Roma l'Appia Run 2019 : Quest'anno la Roma Appia Run e' partner del Vis-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Ong presente in 40 paesi del sud del mondo

Gomorra 4 : la Serie Tv tratta dall'omonimo Romanzo di Roberto Saviano torna su Sky Atlantic : Gomorra, la Serie tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano è pronta a tornare con la sua quarta stagione a partire da Venerdì 29 Marzo su Sky Atlantic. La saga fin dalle prime stagioni è stata in grado di canalizzare l'attenzione degli spettatori, facendoli appassionare alle intrecciatissime lotte per il potere tra i diversi clan di Napoli e Secondigliano. Lotte che come ben sanno i fan più devoti della Serie hanno portare a sanguinose ...

I Garbage tornano in Italia - l'8 luglio a Villa Ada a Roma : Roma, 26 mar., askanews, - 25 anni e 14 milioni di copie vendute fa, nascevano i Garbage, una delle band alternative rock più apprezzate nel panorama internazionale grazie al loro stile inconfondibile ...

Serena Williams torna al Foro Italico - Mouratoglou : 'Sarà Roma il suo prossimo torneo' : Serena Williams torna al Foro Italico a tre anni dalla sua ultima apparizione. L'ex numero uno del mondo, costretta al ritiro a Miami per un problema al ginocchio sinistro, sarà in campo agli Internazionali Bnl d'Italia , in programma dal 12 al 19 maggio prossimi. L'annuncio è arrivato dal suo ...

Fronte 5 Stelle diviso - per Repubblica “torna in bilico lo stadio della Roma” : Aspetta da cinque anni Concepito nel 2014 con una delibera della giunta Marino, il benedetto o maledetto stadio della Roma è giunto ai cinque anni di gestazione e di nascere non vuole saperne. Anzi. Nei giorni scorsi, l’arresto del presidente del consiglio comunale Marcello De Vito è stato un colpo assestato al progetti di James Pallotta. Oggi Repubblica torna sull’argomento e scrive di una spaccatura nel Fronte Cinque Stelle. “Ci ...

Roma - torna Under : la maledizione della fascia destra è forse finita : Un'arma in più. Due mesi dopo. Quando Cengiz Under giocava al calcio c'era ancora Eusebio Di Francesco; la qualificazione contro il Porto era tutta da decidere; il quarto posto non era poi così ...

Nazionale - infortunio per El Shaarawy : torna a Roma. Anche Piccini out : Tanti sorrisi per l bella vittoria arrivata contro la Finlandia nella prima gara di qualificazione agli Europei 2020, per l' Italia qualche preoccupazione arriva dall'infermeria. Dopo gli infortuni di ...

Roma - al via la marcia per il clima : gli studenti tornano in piazza : 'Oggi siamo qui per unire le battaglie di coloro che stanno lottando per migliorare il mondo in cui vivono. Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il ...

La Compagnia SilipoLauletta torna a Roma con il IL COLORE DEL POTERE : Una politica esercitata lontana dalla gente, come distante è il cittadino che è destinato irrimediabilmente a subirla, anche attraverso i racconti del trafelato e famelico mondo giornalistico. Una ...