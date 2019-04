Mara Venier fa il pieno d’ascolti | Domenica In tocca il 19% di share

Domenica in - l'ospite a sorpresa che spiazza Mara Venier : 'Mi imbarazzo' : Uno dei momenti più emozionanti per Mara Venier a Domenica in è stata la visita a sorpresa di suo marito, Nicola Carraro, comparso durante l'esibizione di Peppino Di Capri. La conduttrice era ...

Domenica in - l'ospite a sorpresa che spiazza Mara Venier : "Mi imbarazzo" : Uno dei momenti più emozionanti per Mara Venier a Domenica in è stata la visita a sorpresa di suo marito, Nicola Carraro, comparso durante l'esibizione di Peppino Di Capri. La conduttrice era impegnata a cantare "Champagne", proprio mentre il cantante suonava il pianoforte. All'improvviso è comparso

Domenica in - quando Massimo Ferrero è finito in carcere : la confessione che sconvolge Mara Venier : Massimo Ferrero ospite di Domenica in ha raccontato un dettaglio finora poco noto del suo passato, cioè quando ha trascorso un po' di tempo rinchiuso in un carcere minorile: "Ci sono stato quando avevo 14 anni - ha raccontato a Mara Venier - e mia madre mi portava le sigarette di contrabbando in car

Domenica in - lo strazio di Eleonora Daniele davanti a Mara Venier : 'Quando se n'è andato - sono morta anch'io' : Eleonora Daniele a Domenica in da Mara Venier ha ripercorso con grande commozione i momenti dolorosi vissuti quando ha perso suo fratello Luigi, affetto da una forma grave di autismo e scomparso nel ...

Domenica In - siparietto con Giuseppe Povia : 'Mara Venier? Altro che zia - è sempre una f**a' : siparietto alla fine della puntata di . Giuseppe Povia è l'ultimo ospite in studio e si mostra sensibile al fascino di Mara Venier . Il cantante era su Rai Uno per presentare la sua nuova canzone e ...

Domenica in - lo strazio di Eleonora Daniele davanti a Mara Venier : "Quando se n'è andato - sono morta anch'io" : Eleonora Daniele a Domenica in da Mara Venier ha ripercorso con grande commozione i momenti dolorosi vissuti quando ha perso suo fratello Luigi, affetto da una forma grave di autismo e scomparso nel 2015 dopo alcune complicazioni di salute. "Quando mio fratello Luigi ci ha lasciati - ha raccontato l

Mara Venier senza parole a Domenica In : il marito irrompe in diretta : Domenica In: Nicola Carraro marito di Mara Venier irrompe in studio Un momento magico e molto romantico è accaduto nella puntata di Domenica In del 31 marzo. Mara Venier ha ricevuto una sorpresa da Nicola Carraro. Il marito è entrato a sorpresa nello studio di Domenica In con una rosa rossa in mano, mentre Peppino Di Capri stava appena terminando la sua ospitata sulle note di Champagne, una delle celebri canzoni dell’artista campano, oltre ...

Domenica In - il conto alla rovescia di Mara Venier : Mancano 8 settimane alla fine di Domenica In, che chiuderà la sua stagione Domenica 26 maggio, e Mara Venier sembra davvero non vedere l'ora che questa lunga stagione tv si concluda. Non certo per noia, visto che dimostra di divertirsi a ogni puntata e a ogni intervista, ma non ha mai nascosto a stampa e pubblico come l'impegno settimanale con un programma di punta come (quel che resta de) il contenitore di Rai 1 fosse faticoso, per ...

Domenica In - Mara Venier e l'ormone impazzito : battuta da censura sul sesso tra i genitori di Rocio Morales : Ormone impazzito per Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 Domenica 31 marzo. Dopo pochi secondi di diretta la battuta sul "sogno spinto" con Al Bano Carrisi. Dunque si passa all'intervista fiume a Rocio Morales, la fidanzata di Raoul Bova. Nel corso del colloquio, durato circa u

Rocio Munoz Morales a Domenica In da Mara Venier : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono ca***a sotto' : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono 'cagata sotto'' . A è l'ospite della puntata di oggi , Domenica 31 marzo. L'attrice e modella spagnola, compagna di con la quale ha messo al mondo due ...

Domenica In - gaffe atroce di Rocio Morales con Mara Venier : "Tutte le donne vogliono farlo" - da sotterrarsi : Qui Domenica In, il programma di Mara Venier della Domenica pomeriggio su Rai 1 e campionissimo in termini di ascolti. La prima intervista della giornata è quella di Rocio Morales, la compagna di Raoul Bova. Si racconta senza filtri, l'attrice spagnola: parla della sua carriera, dei suoi sogni, si c

Domenica In - confessione spinta di Mara Venier su Al Bano Carrisi : "Cosa ho sognato stanotte" : La confessione piove dopo pochissimi minuti di diretta. Siamo negli studi Fabrizio Frizzi della Rai, dove è da poco iniziata la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La prima intervista è a Rocio Morales, l'attrice legata a Raoul Bova. E nel bel mezzo della discussione, ecco piovere la con