Riassunto Ballando con le stelle 1ª puntata | classifica | nessun eliminato | ultimo Razzi

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019)con leè tornato in onda su Rai 1. Ieri sera in prime time è andata in onda lad'esordio di questa quattordicesima edizione del fortunato show condotto da Milly Carlucci, che anche quest'anno deve vedersela contro la temutissima concorrenza di Amici di Maria De Filippi. Una serata ricca di emozioni, durante la quale sono state presentate tutte le coppie protagoniste di questa edizione. Al termine della gara peròvip è statodalla trasmissione e tutti hanno avuto accesso al secondo appuntamento.Ladella primadicon le14 Nel dettaglio, in questa primadicon le14 di ieri sera non ci sono stati eliminazioni. Sebbene i concorrenti si siano esibiti al cospetto della giuria guidata dalla temutissima Carolyn Smith,o di loro è statodalla gara e tutti quindi potranno ...

zazoomnews : Ballando Con Le Stelle 2019 prima puntata riassunto: eliminati e ospiti 30 marzo - #Ballando #Stelle #prima… - zazoomnews : Ballando Con Le Stelle 2019 prima puntata riassunto: eliminati e ospiti 30 marzo - #Ballando #Stelle #prima… - zazoomnews : Ballando Con Le Stelle 2019 prima puntata riassunto: eliminati e ospiti 30 marzo - #Ballando #Stelle #prima… -