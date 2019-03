Reddito - via ai controlli : a rischio quasi uno su tre : Il Reddito di cittadinanza entra nella fase due. Al via i controlli dell' Inps su 853.521 domande: a tanto ammontano le richieste per il sussidio presentate a marzo. Ma quelle inoltrate tramite gli ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - via libera definitiva del Senato. Ecco la norma : Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone'. Si e' conclusa cosi' la terza lettura del provvedimento che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto, con le due misure bandiera del governo giallo-verde, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter ...

Decretone - via libera del Senato con 150 sì : Reddito e quota 100 sono legge : Il Senato ha approvato il Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il provvedimento, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. Al voto definitivo dell’Aula di Palazzo Madama ha assistito anche il premier Giuseppe Conte. Il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ ...

Reddito di cittadinanza - al via accordo Inps e Caf : BREVE Raggiunto oggi 1 marzo l’accordo con i caf per la compilazione dei moduli per il Reddito di cittadinanza. L’assemblea della consulta dei Caf ratifecherà l’accordo il il giorno 4. Notizia lanciata dall’Agenzia Ansa.

Reddito cittadinanza : Anpal cerca chi dovrà selezionare navigator - al via bando su sito Agenzia : Roma, 7 mar. (Labitalia) - Primo passo dell'Anpal verso i navigator. Nonostante lo stallo della tr[...]

Reddito di cittadinanza - viaggio a Mondragone dove non lavora 1 su 2 : Non delle persone: delle situazioni che le avevano portate lì. «Nonni che non riescono a comprare il latte per i nipoti» dice. Alle otto e mezzo, prima dell'apertura, stavano aspettando solo lui per ...

Reddito cittadinanza al via : alle 14 presentate 29mila domande alle Poste : Sono 29.147 le richieste per il Reddito di cittadinanza presentate alle Poste alle ore 14 di oggi, primo giorno utile per fare domanda. Lo comunica Poste italiane indicando anche che «il flusso...

Reddito di cittadinanza - da oggi via libera alle domande : Via libera al cosiddetto Reddito di cittadinanza più volte sbandierato dal Movimento 5 Stelle e contenuto nel maxi decreto unico ancora in esame della Commissione Lavoro alla Camera. A partire da oggi 6 marzo, infatti, le persone interessate, potranno recarsi ai Caf o agli sportelli delle Poste (dal quinto giorno di ciascun mese) per richiedere il sussidio. Al via il Reddito di cittadinanza Come ormai tanti sanno, il Reddito di cittadinanza ha ...