Mortal Kombat 11 si comporta bene su Nintendo Switch?

Videogame : i giochi in uscita ad aprile - attesa per Mortal Kombat 11 e Days Gone : Dopo un mese di marzo particolarmente ricco di novità per gli appassionati dell'intrattenimento videoludico, scopriamo insieme i giochi in uscita nell'ormai imminente mese di aprile. Non mancheranno le novità che incolleranno i videogiocatori agli schermi, vediamo quali saranno. Su tutti, cresce l'attesa per Mortal Kombat 11. Tra novità e grandi classici rimasterizzati Ad aprire il mese sarà Darksiders Warmastered Edition, la cui uscita per ...

La beta di Mortal Kombat 11 è disponibile per PS4 e Xbox One : Se avete pre-ordinato Mortal Kombat 11 di NetherRealm Studios per Xbox One o PS4, sappiate che la closed beta per entrambe le versioni è ora disponibile. Come segnala Gamingbolt, questa fase sarà disponibile fino al 31 marzo e avrete bisogno di un abbonamento Xbox Live Gold o PlayStation Plus per il gioco in multiplayer online. (Controllate il supporto ufficiale per maggiori informazioni).In termini di contenuti, ci sono cinque personaggi tra ...

Mortal Kombat 11 : Il nuovo Trailer mostra i lottatori del passato : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno rivelato il nuovo Trailer di Mortal Kombat 11 Old Skool vs. New Skool, dove figurano tanti personaggi tra passato e presente tratti dalla ricca storia di Mortal Kombat che si incontreranno grazie alla nuova narrazione che sfida le leggi dello spazio-tempo. Attraverso la coinvolgente modalità storia, i giocatori vestiranno i panni di numerosi ...

Scopriamo nuovi personaggi e un nuovo trailer per Mortal Kombat 11 : Mortal Kombat 11 fa capolino alla diretta State of Play di PlayStation con tre nuovi combattenti presentati al grande pubblico in attesa del titolo, in arrivo per console il 23 aprile 2019.Come possiamo vedere, in occasione della live è stato mandato in onda un nuovo trailer nel quale vengono svelati dei nuovi componenti del roster di gioco assieme ad altre sequenze di gioco e cinematic tra i diversi combattenti del franchise. Diamo dunque il ...

Il ninja Noob Saibot fa il suo ritorno in Mortal Kombat 11 : NetherRealm ha svelato altri due personaggi che arriveranno nel roster di Mortal Kombat 11.In particolare, stiamo parlando di Shang Tsung e Noob Saibot, il primo in arrivo sotto forma di DLC mentre l'altro farà parte del roster iniziale di combattenti, riporta Eurogamer.net.Shang Tsung è uno storico cattivo del franchise, e in questo gioco sarà rappresentato proprio come nel film del 1995, curioso tributo alla pellicola.Leggi altro...

Mortal Kombat 11 : La Closed Beta inizia il 28 Marzo : La Closed Beta di Mortal Kombat 11 inizia la prossima settimana, partirà mercoledì 28 Marzo alle 00:01 ora italiana e durerà fino a sabato 31 Marzo alle23:59 ora italiana. Tutti i giocatori che hanno pre-ordinato Mortal Kombat 11 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One o Xbox One X presso i rivenditori autorizzati avranno accesso alla Closed Beta, che metterà ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di un noto personaggio : Come riportato da VG247, durante le scorse ore è stato pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 11, dedicato a Kotal Khan e alla sua entrata ufficiale nel roster dei combattenti. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nel precedente episodio della saga, ovvero il 10, siamo sicuri che molti fan apprezzeranno questo ritorno. Con l'occasione potete vedere anche Jacqui Briggs in azione, lo stile di combattimento di quest'ultima è ...

Mortal Kombat 11 : Kotal Kahn si unisce al roster : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato il nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11, in cui figura il personaggio Kotal Kahn. Kotal Kahn è un Guerriero Osh-Tekk e l’Imperatore del Regno Esterno. Anni fa, Kotal ha salvato l’Impero dal caos e ha rivendicato il trono di Kahn. Ora il suo regno è flagellato da crescenti tensioni interne ed esterne. Deciso a mantenere ...

Mortal Kombat 11 : date e orari della closed beta su PS4 e Xbox One : Una closed beta per Mortal Kombat 11 è in programma per la prossima settimana per i giocatori console che hanno preordinato il gioco. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, scopriamo le date e gli orari esatti.Come annunciato su Twitter, la beta chiusa inizierà il 27 marzo nella maggior parte delle regioni per i giocatori che hanno pre-ordinato il titolo su PS4 e Xbox One.Potete controllare le varie regioni e gli orari qui di seguito.Leggi ...

Beta di Mortal Kombat 11 al via su PS4 e Xbox One : date e orari ufficiali : La Beta di Mortal Kombat 11 è sempre più vicina. Ed ha il merito di permetterci di tornare a parlare della prossima attesissima incarnazione del celebre picchiaduro ad incontri. Apparso per la prima volta in sala giochi nel lontano 1992, il beat em 'up tutto sangue, violenza e Fatality tornerà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con un capitolo che promette di far scendere in campo, assieme, innovazione e tradizione. Così come ...

Uno stress test di Mortal Kombat 11 avrà luogo questo weekend : Mortal Kombat 11 terrà, questo fine settimana, uno stress test, riporta VG247.Come possiamo vedere, se vi siete registrati per partecipare al test controllate di aver ricevuto l'e-mail per la partecipazione. All'interno dovreste trovare un codice.Il test è dunque volto a provare "il matchmaking in un ambiente live" con i personaggi e le modalità disponibili al momento del lancio. Non si tratta dunque della beta chiusa per chi ha preordinato il ...

Kotal Kahn arriverà in Mortal Kombat 11 : Mortal Kombat 11 è sempre più vicino, e mentre l'attesa diminuisce arrivano novità in merito al roster di personaggi disponibili, riporta Comicbook.Come possiamo vedere su Twitter infatti, è stato condiviso un teaser di presentazione per Kotal Kahn, il nuovo personaggio svelato da NetherRealm Studios.Il trailer completo sarà pubblicato prossimamente, ma le immagini ora disponibili sono sufficienti a far capire a tutti di avere a che fare con ...

Mortal Kombat 11 : pubblicato il trailer dedicato alla storia : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno presentato il nuovo trailer della storia di Mortal Kombat 11, che continua l'epica saga di questo titolo introducendo una nuova, originale narrazione con una distorsione temporale. In Mortal Kombat 11, la sconfitta del malvagio Dio Anziano Shinnok a opera di Raiden ha scatenato l'ira di Kronika e destabilizzato il suo agognato equilibrio tra bene e male. Per riportare la ...