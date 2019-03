Milano | crolla uno stand in allestimento alla fiera di Rho | operaio rimane schiacciato | è

VIDEO Milano-Fenerbahce 90-104 - Highlights e sintesi Eurolega 2019. L’Olimpia crolla al Forum : L’Olimpia Milano è stata sconfitta 104-90 dal Fenerbahce nella 29a giornata di Eurolega. Un ko pesantissimo per la squadra di Simone Pianigiani, che ora rischia di non qualificarsi per i playoff. Di seguito le immagini salienti della sfida del Forum GLI Highlights DI Milano-Fenerbahce 90-104

Basket - Eurolega 2019 : Milano crolla contro il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Meteo Ravenna - vento. Crollati venti alberi a Cervia e Milano Marittima : Cervia, 26 marzo 2019 " Il day after di Cervia e Milano Marittima dopo la tempesta di vento è pesante: sono cadute una ventina di piante , soprattutto in strada senza però nessuna conseguenza sulle ...

Basket - Serie A : Milano crolla a Cremona - Brindisi batte Varese : Serie A di Basket, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet della Vanoli Cremona anche a causa di pesanti assenze Serata concitata nella Serie A di Basket, la padrona del campionato Milano (priva di James e Nedovic) è caduta sul parquet della Vanoli Cremona. La squadra di Pianigiani è parsa scarica dopo le fatiche europee ed è stata sconfitta 76-72 dall’ottima Vanoli vista oggi. Vittoria anche per Brescia in trasferta in quel di ...

Eurolega - Milano crolla contro il Panathinaikos : 83-95 : Milano - L' Olimpia Milano ospita al PalaBancoDesio, non al Forum di Assago, il Panathinaikos in una sfida cruciale per la squadra di coach Pianigiani . In Eurolega sono rimasti a disposizione tre ...

Borsa : crolla l'Asia su timori crescita Cina e Europa. Parte in rosso Milano : A peggiorare il fosco quadro le aperture delle borse occidentali, appesantite anche dai dati che arrivano dalla Germania: gli ordinativi delle fabbriche della prima economia europea sono crollati a ...

Crolla il muro nerazzurro - a Milano spunta un nuovo muro quello del Milan : Il Milan è uscito senza subire gol dal primo atto della semifinale di Coppa Italia: ha contenuto in trasferta per attaccare a San Siro.Anche contro il Sassuolo muro invalicabile: davanti ha trovato una deviazione fortunata e l’ha difesa. Certe partite si vincono anche così. Nelle ultime 5 gare totali un solo gol subito dall’Atalanta, senza che influisse sulla vittoria rossonera.In casa porta inviolata nelle prime 4 partite di A dell’anno solare: ...