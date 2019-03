Spettacoli Al Teatro dei Filodrammatici di Faenza va in scena A volte la

Gli Spettacoli divertenti e irriverenti della Compagnia Carrozzeria Orfeo al Teatro Gustavo Modena : ... il Teatro Nazionale di Genova gli dedica adesso una piccola personale, presentando al Teatro Gustavo Modena dal 2 al 7 aprile tre dei loro più apprezzati spettacoli, a cominciare dal recente " Cous ...

LA "BUONA STORIA" DEL VERDI CONTINUA TRA FUORIPROGRAMMA E TEATRO RAGAZZI.12 Spettacoli - 10.257 spettatori. : Conclusi gli spettacoli in cartellone, la stagione della sala brindisina sfoglia due attesissimi titoli FUORIPROGRAMMA: si comincia domenica 31 marzo alle 20.30 con «Momenti di trascurabile, in,...

Concerti - teatro e Spettacoli per bambini : gli appuntamenti del fine settimana : Arezzo 23 marzo 2019 - teatro e musica nel fine settimana. Sabato 23 marzo alle 21,15 al teatro comunale di Laterina per la stagione "Storie in Con_fusione" in scena Letizia Fuochi, accompagnata da ...

Teatro 4 you - Adisu e Teatro pubblico pugliese per gli studenti universitari Spettacoli a prezzi scontati : I beneficiari Adisu potrano accedere agli Spettacoli programmati nei teatri del circuito del Teatro pubblico pugliese con una agevolazione speciale, comprando il biglietto on line su www.vivaticket.

Spettacoli - Napoli Teatro Festival Italia 2019 : terzo anno per Ruggero Cappuccio - : La dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la terza diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della Regione Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, e organizzata dalla ...

Spettacoli - presentata la nuova stagione di eventi del Teatro Verdi : Salerno. La passione che da sempre accompagna la programmazione artistica del Teatro Verdi sigilla, con l'entusiasmo di sempre, anche questa nuova stagione. Si è riusciti ad incrementare l'attività ...

Spettacoli. Faenza - al Teatro dei Filodrammatici in scena la commedia "Al ciamaré Benvenuto!" : Parte oggi, sabato 9 marzo, alle ore 21, il nuovo spettacolo della Filodrammatica Berton dal titolo "Al ciamaré Benvenuto!", testo e regia di Luigi Antonio Mazzoni. La Berton torna dunque in scena al ...

Siracusa. Luca Zingaretti e Ludovico Einaudi al Teatro Greco : a luglio i loro Spettacoli : Come anticipato ai microfoni di FM ITALIA dal consigliere delegato della Fondazione Inda, Mariarita Sgarlata, confermata la presenza di Luca Zingaretti nell'ambito del nuovo ciclo di spettacoli classici al Teatro Greco. La data è quella dell'1 luglio. Sulla scorta di un filone inaugurato con Andrea Camilleri e la sua Conversazione su Tiresia, andata in onda su Rai Uno, Luca ...

In vista della possibile riapertura del Teatro Grandinetti stilato il calendario degli Spettacoli di danza tra maggio e luglio : La rassegna prenderà il via il 30 maggio e terminerà nei primi giorni di luglio con la realizzazione di spettacoli all'interno del Teatro Grandinetti, ad oggi ancora chiuso e senza una gestione dei ...

Da questa estate stop all'invasione di Spettacoli al Teatro Antico : Il primo cittadino, che lo scorso anno aveva scritto al governatore Nello Musumeci per chiedere una riduzione del numero degli spettacoli per alleggerire la pressione su Taormina e per non rendere la ...

Spettacoli al Teatro Antico : martedì l'ora x - sarà un'estate senza caos? : Da questa estate gli Spettacoli in programma dovrebbero essere al massimo tre a settimana e, nella predisposizione del calendario che verrà effettuata d'intesa con la Regione e con il Parco di Naxos, ...

2 3 marzo -La compagnia 'Vox Animi in "30 Spettacoli in 60 minuti" : al Teatro della Polvere di Foggia : Stiamo parlando di "30 spettacoli in 60 minuti", prossimo appuntamento in programma per la stagione 'Cultura è passione' del Teatro di via Nicola Parisi. Secondo spettacolo esterno del cartellone ...

Continuano gli Spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...

Tre mesi di Spettacoli alla Biennale musica - danza e teatro : Il tema del corpo al centro della danza. Il drammaturgo per il teatro. E il ritorno all'Europa per la musica. Con oltre tre mesi di spettacoli, incontri, masterclass, college e 73 alzate di sipario, corre lungo un filo di ricerca comune, indagando il rapporto con il pubblico e il suo coinvolgimento, la Biennale di Venezia danza ...