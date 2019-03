Sì | c’è ancora sesso in città!

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Il prossimo 6 agosto uscirà negli States Is There Still Sex in the City, (C’ènella City?) di Candace Bushnel. La Paramount Television e Anonymous Company hanno acquistato i diritti del romanzo e – questa è la notizia bomba – hanno già deciso che svilupperanno una nuova serie tv. Lo scoop è di Deadline.com che ha fornito altri dettagli succulenti: il sequel sarà ambientato tra l’Upper East Side e The Village, le protagoniste (eccome come sono adesso: le foto) potrebbero non essere le quattro icone della serie cult Anni ’90. Ma su questo c’è assoluto riserbo.Quello che si sa è che sonosexy, desiderose di prendere a morsi la vita, alle prese con l’uomo giusto nel momento sbagliato e uomini sbagliati in ogni altro momento. Si sa anche che (e non potrebbe essere altrimenti), il tempo ha lasciato qualche segno sui loro visi e che, ...

matteosalvinimi : 'Dirottatori per necessità'... Al peggio non c'è mai fine... Provino ancora a inviarci navi pirata, l'ho detto e lo… - NicolaMorra63 : Spesso si tweetta per soddisfazione, perché lo #Stato conduce operazioni importanti contro la #camorra a #Napoli, d… - mecna : Sta per arrivare il giorno più brutto dell'anno, quando sposti le lancette indietro e alle nove di sera c'è ancora il sole. Aiuto. -