Roma dice addio a Margherita Simoni | attrice e giornalista

(Di sabato 30 marzo 2019)perde un’, una protagonista, sia pur non di primo piano, dei set di Cinecittà dei magnifici anni ’60 e ’70:, diventata poie testimone dalle colonne di Eva Express, delle storie e degli amori di attori e registi. “I miei interessi? Troppi. – scriveva sulla sua pagina Fecebook che ha alimentato intensamente fino al settembre scorso – Tutti quelli che animano la vita di una esagitata. Spero di trovarne altri, in futuro, nuovi. In alternativa dimenticarmeli, tutti”. Amava la letteratura russa e francese di fine ‘800 e del ’900 e – quanto a gusti artistici – aveva una predilezione per gli Impressionisti francesi.Aveva 88 anni, compiuti da pochi giorni. Li aveva festeggiati, in sordina e con le ultime energie rimastele, in una casa di cura per lungodegenti a Pomezia, ...

