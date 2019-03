adnkronos

(Di sabato 30 marzo 2019) Ladi Daniele Belotti a '' neldi due settimane almeno . E' quanto apprende l'AdnKronos da fonti della. Nelle ultime ore si sono susseguiti rumors di un suo arrivo ...

BinaryOptionEU : #Lega, slitta nomina 'commissario' in Lazio - tralepagine : RT @Adnkronos: #Lega, slitta nomina 'commissario' in Lazio - Adnkronos : #Lega, slitta nomina 'commissario' in Lazio -