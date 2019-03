Cybersecurity | con “Exodus” un migliaio di italiani spiati per errore dagli hacker di

La scuola incontra la grande industria del cemento per i laboratori sulla sicurezza e Cybersecurity : ... come Colacem, per affrontare il tema della sicurezza a tutto tondo, anche quella su internet - ha dichiarato la dirigente scolastica Paola Apollonio - I temi della sicurezza nel mondo del lavoro e ...

Huawei apre il laboratorio di Cybersecurity a Bruxelles per conquistare l’UE : Bruxelles: il gigante tecnologico cinese Huawei sta aprendo un laboratorio per la sicurezza informatica a Bruxelles mentre cerca di conquistare i leader europei nella sua lotta contro le accuse americane secondo cui rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. I […] L'articolo Huawei apre il laboratorio di cybersecurity a Bruxelles per conquistare l’UE proviene da iNFORMATI24.