Ascolti Ciao Darwin-Corrida | aumenta il divario tra Conti e Bonolis

Ascolti TV | Venerdì 29 marzo 2019. Ciao Darwin al 22.8% - La Corrida 18.6% : La Corrida - Ludovica Caramis e Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.866.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.072.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Giustizia Privata ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Ti Ricordi di me? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ascolti Tv Venerdì 29 marzo - La Corrida e Ciao Darwin 8 : Ascolti Tv Venerdì 29 marzo (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Venerdì 29 marzo – La Corrida su Rai 1 è stata vista da milioni di spettatori con % di share, su Canale 5 la terza puntata di Ciao Darwin con la sfida cime vs rape (qui A Spasso nel tempo) ha conquistato milioni di spettatori con % di share. Tre episodi in replica di NCIS su Rai 2 hanno raggiunto milione di spettatori con % di share, il film Ti ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%). La finale di IGT su TV8 al 6.6% : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Il programma ha ottenuto 10.587.000 contatti con una permanenza del 38.01%. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro ...

Ascolti tv - "Ciao Darwin" affonda "La Corrida" : brutta serata per Carlo Conti : Nel venerdì sera televisivo, Paolo Bonolis ha messo KO il re della Rai Carlo Conti. La puntata di Ciao Darwin è stata...

Ascolti Conti-Bonolis : chi ha vinto tra La Corrida e Ciao Darwin : Ciao Darwin 8 batte La Corrida: gli Ascolti di Paolo Bonolis e Carlo Conti Seconda puntata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e primo appuntamento de La Corrida con Carlo Conti ieri sera, venerdì 22 marzo 2019: e la sfida in termini di Ascolti è stata vinta da Canale5, in quanto Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, ha portato a casa la media più alta di spettatori. Sono stati, infatti, 4 milioni 117 mila i telespettatori sintonizzati sulla rete ...

Ascolti TV 22 Marzo 2019 - Ciao Darwin contro La Corrida : Bonolis vince : Ascolti TV venerdì 22 Marzo 2019: Paolo Bonolis vince con Ciao Darwin contro La Corrida di Carlo Conti Un venerdì sera all’insegna della spensieratezza. Ieri, 22 Marzo 2019, sono andate in onda due delle più storiche trasmissione della televisione italiana. Stiamo parlando di Ciao Darwin e La Corrida. Il primo condotto come sempre dalla coppia […] L'articolo Ascolti TV 22 Marzo 2019, Ciao Darwin contro La Corrida: Bonolis vince ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%). La finale di IGT su TV8 al 6.6% : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Il programma ha ottenuto 10.587.000 contatti con una permanenza del 38.01%. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro ...

Ascolti TV | Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (4 - 1 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%) : Carlo Conti: La Corrida Nella serata di ieri, Venerdì 22 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.41 – la seconda puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, con lo scontro Gay Pride vs Family Day, ha raccolto davanti al video 4.117.000 spettatori ...

Ciao Darwin : Paolo Bonolis criticato - ma gli Ascolti lo premiano : Paolo Bonolis criticato per Ciao Darwin, ma gli ascolti sono dalla sua parte Paolo Bonolis è uno dei grandi della televisione italiana, se non il più grande. Erede di Corrado e Raimondo Vianello, non ha di certo bisogno di un solo programma tv per essere consacrato, visto che il suo volto è legato indissolubilmente a Tira & Molla, Ciao Darwin, Avanti un Altro, Chi ha incastrato Peter Pan?, Music e al programma più intimista e speciale fra ...

Ciao Darwin - Ascolti boom contro Sanremo Young. Sonia Bruganelli festeggia così : Ciao Darwin ha battuto Sanremo Young nella gara di ascolti. La prima puntata del programma di Paolo Bonolis sarebbe stata più seguita della finale del teen talent condotto da Antonella Clerici. E ...

Ascolti Tv 15 marzo 2019. Bonolis è chic e con Ciao Darwin fa volare il Biscione. Sanremo Young tiene botta : Ascolti Tv di venerdì 15 marzo 2019 . Ciao Darwin 8 riporta Canale 5 su percentuali di share di grandi Ascolti: 4.150.000 spettatori di media pari al 22,4% di share per Paolo Bonolis, gli chic e gli ...

Ascolti TV 15 marzo 2019 - Ciao Darwin parte alla grande : debutto col botto : Ascolti TV venerdì 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: Sanremo Young resiste La prima puntata di Ciao Darwin è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Canale 5. Ieri sera, venerdì 15 marzo 2019, il programma di Paolo Bonolis ha tenuto attaccati allo schermo ben 4 milioni e 150 mila telespettatori, raggiungendo […] L'articolo Ascolti TV 15 marzo 2019, Ciao Darwin parte alla grande: debutto col botto proviene da Gossip ...

Ascolti tv - il ritorno di Bonolis : Ciao Darwin fa il botto e sbaraglia il Sanremo Young della Clerici : La prima puntata dell'ottava edizione dello show di Canale 5 fa centro. Niente da fare per Antonella Clerici su Rai Uno

Ascolti tv 15 marzo : boom per Ciao Darwin che travolge la finale di Sanremo Young : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 15 marzo 2019, caratterizzata dall'atteso ritorno in prime time di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti e dalla finalissima di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici che quest'anno non ha brillato dal punto di vista auditel. Ciao Darwin vince la sfida degli Ascolti di venerdì 15 ...