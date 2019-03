Un appassionato ha realizzato una versione dell' Ombrello Caricato di Sekiro | Shadows Die

eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019) Se state giocando aDie Twice, probabilmente saprete già che in gioco esiste una sorta di scudo a, chiamato, niente meno che undi metallo che può difenderci dagli attacchi nemici, riporta Kotaku.Ebbene, il fabbro nonché inventore Colin Furze ha pensato bene di realizzare unareale del sopra citato pezzo di equipaggiamento, probabilmente stuzzicato dal meccanismo di funzionamento di questo scudo e dalla sua originalità.Non contento di averlo riprodotto, Furze si è anche fatto sparare addosso alcuni petardi, testando dunque sul campo lo scudo per proteggersi. Operazione riuscita, lo scudo è funzionante.Leggi altro...

