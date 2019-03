Sampdoria-Milan | quanta nostalgia guardando gli ex | tra brevi parentesi e grandi

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Domani serasi sfidano in un match che vale l’Europa. In campo ci sono alcuni importanti ex dell’una e dell’altra squadra.Nellaè presente il trequartista exRiccardo Saponara, arrivato in prestito dalla Fiorentina: con i genovesi, Saponara ha disputato 21 partite segnando 2 gol. Nella squadra rossonera, invece, militano tuttora ex della, ovvero Abate, Romagnoli e Strinic. Il primo ha un passato da blucerchiato all’inizio della propria carriera: cresciuto nelle giovanili del, dopo qualche gettone con i rossoneri venne ceduto in prestito al Napoli. Nel 2015 passò alla Samp, ma la suafu breve, considerando che non scese mai in campo. Il secondo, invece, è stato ceduto in prestito dalla Roma allanella stagione 2014-2015, debuttando per la prima volta in Serie A nelle vesti di titolare. ...

