Putin e Trump? Meglio Cthulhu e Azathoth grazie alla stramba iniziativa degli

Putin avverte Trump sul trattato INF : la Russia costretta a rispondere e a colpire 'i centri decisionali' : La decisione di Trump, nei fatti, rischia di far tornare il mondo al periodo della Guerra Fredda, con gravi rischi per l'umanità intera, e non solo per l'Europa, considerando le parole di Putin,.

Trattato Inf - Putin accetta la sfida di Trump. E per l'Europa è allarme rosso : Lo "zar" risponde. E lo fa accettando sfida al riarmo imposta dal tycoon di Washington. Anche la Russia sospende la propria partecipazione al Trattato antimissili INF – "Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty"- che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, ...

Putin risponde a Trump - Russia stop a ritiro di missili nucleari. E rilancia : svilupperemo nuove armi a gittata intermedia : Non si e' fatta attendere la risposta di Mosca al ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sulle armi nucleari a medio raggio (Inf): meno di 24 ore dopo l'annuncio di Washington il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha comunicato che la Russia sospende la sua partecipazione all'intesa firmata nel 1987 da Reagan e Gorbaciov per lo smantellamento dei missili nucleari con gittata tra 500 e 5.500 chilometri, e che ha deciso di sviluppare nuovi ...

Trump sfida Putin : “Via dal trattato sui missili nucleari” : Sei mesi di tempo, dopodiché lo storico trattato anti-missili nucleari a medio raggio (Inf) diventerà carta straccia. Come atteso, ieri gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di sospendere l’accordo siglato nel dicembre del 1987 con la Russia. «Mosca lo ha violato per troppo tempo» attacca Donald Trump. «Dobbiamo reagire a questa minaccia» a...