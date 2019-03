Nel paese con il record di donatori d’organi | “Siamo da sempre una comunità generosa” 

Piante endemiche : al via progetto dell’Università di Pisa per conoscere e tutelare le specie presenti solo Nel nostro Paese [GALLERY] : Le Piante endemiche italiane, presenti cioè solo nel nostro territorio, sono oltre 1400, un dato che ci rende il terzo Paese più ricco di diversità vegetale dell’area mediterranea. Tuttavia, si sa ben poco di molte di queste specie: spesso una descrizione morfologica di massima e poco più. Per colmare questa lacuna e contribuire alla protezione di queste Piante, è appena partito un progetto (PRIN) dell’Università di Pisa finanziato dal ...

Ucraina - il governo impedisce l'ingresso Nel paese a Marc Innaro - giornalista Rai : Il governo nazionale ucraino ha vietato l'accesso sul suo territorio nazionale a Marc Innaro, giornalista e corrispondente della Rai. Il collega si stava recando a Kiev, capitale del Paese, per seguire le imminenti elezioni presidenziali. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, Innaro è stato fermato alla frontiera tra la Russia e l'Ucraina, e le Autorità lo avrebbero trattenuto per circa due ore all'aeroporto della capitale Ucraina. Si ...

Migranti - quando la legge (italiana) li aiuta perché gay e minacciati Nel loro Paese : Una serie di episodi analoghi, che navigano tutti nella stessa direzione nonostante la chiusura dei porti e di molte coscienze. L’ultimo è di queste settimane. Un migrante senegalese di 23 anni, ostracizzato e minacciato in patria perché omosessuale, si è visto prima negare e poi concedere la protezione sussidiaria. A dirgli di no era stata la commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale. Ad ...

Fiera di Arezzo : è Nel legno il futuro energetico del nostro Paese : “L’informazione è una via obbligata per promuovere tanto la qualità quanto il valore sociale e culturale di un settore che, pur rappresentando un volano importante per il nostro Paese, è ancora troppo spesso in balia di fake news e pregiudizi. Agire secondo la logica della cooperazione per promuovere la conoscenza è dunque indispensabile non solo per valorizzare e far crescere ulteriormente il patrimonio dato dall’utilizzo del legno come fonte ...

PRISMA - Giorgetti : "Italia paese guida Nell'aerospace" : "Oggi abbiamo confermato il ruolo dell?Italia come paese guida nel campo dell'osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio". Sono le parole di soddisfazione rilasciate da Giancarlo Giorgetti , ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa ritorna Nel suo paese natale - la partenza di Tiburcio : La soap opera spagnola “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico con tanti colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 il prossimo mese, ci dicono che la nuova protagonista Elsa Laguna dopo aver perso suo padre Amancio, farà ritorno nella sua città al fine di celebrare i funerali dello stesso. L’acrobata Tiburcio Comino, invece sempre più disperato per l’assenza della moglie Dolores, che si troverà ...

Batteri resistenti - Italia maglia nera : un terzo delle infezioni di tutta Europa si registra Nel nostro Paese : In Italia sono mezzo milione ogni anno le persone che contraggono un’infezione in ambito ospedaliero e la maggior parte di queste è dovuta a germi resistenti agli antibiotici come Klebsiella o Stafilococco. Per dare un impulso agli obiettivi del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) voluto dal ministero della Salute, parte “SPiNCAR” (supporto al Piano nazionale di contrasto ...

Narni - la Corsa all'ANello va sull'etere : Oggi a 'Paese Mio' di Radio Rai : Narni - Oggi, giovedì 21 marzo alle 12 e in replica domani, Narni e la Corsa all'Anello saranno ospiti del seguito programma Radiofonico " Paese Mio " , canale digitale di Radio Rai, Radio Live, ...

Razzismo - Mahmood a Floris : “Ho scoperto solo dopo Sanremo di essere straniero Nel mio Paese” : “Non ho mai subito Razzismo nella mia vita. dopo la vittoria di Sanremo ho ricevuto commenti Razzismo, solo dopo il Festival ho scoperto di essere straniero nel mio Paese”. A dirlo, ospite a DiMartedì su La7, il cantautore Mahmood, intervistato da Giovanni Floris. Video La7 L'articolo Razzismo, Mahmood a Floris: “Ho scoperto solo dopo Sanremo di essere straniero nel mio Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

