Manuel Agnelli Video con Fedez alti e bassi | suo scopo è vincere | La

Manuel Agnelli - la verità sul rapporto con Fedez e la critica a Simona Ventura : Manuel Agnelli e la verità sul rapporto con Fedez: le ultime news Manuel Agnelli punzecchia Fedez e Simona Ventura! L'ex giudice di X Factor, si sa, non ha peli sulla lingua e ciò che pensa dice. Lo ha fatto anche nel corso dell'intervista con Peter Gomez nel programma La Confessione, in onda sul canale Nove in […]

Manuel Agnelli : "Fedez? Tra noi alti e bassi. Il suo scopo è vincere. Simona Ventura peggior giudice di X Factor" : Ospite de 'La Confessione' di Peter Gomez, in onda su Nove, il cantante e produttore si racconta senza filtri

Ufficiali i primi ospiti di Ossigeno di Manuel Agnelli - tra rap e trap con la canzone d’autore di Ivano Fossati : Gli ospiti di Ossigeno di Manuel Agnelli anticipano la nuova stagione del programma che il leader degli Afterhours ha tenuto per la prima volta nel 2018 dopo la seconda esperienza come giudice nel talent X Factor. La prima puntata è prevista per la serata del 4 aprile, a cominciare dalle 23,10 e con la partecipazione di Rodrigo D'Erasmo. Manuel Agnelli, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Ossigeno, ha parlato della ...

Manuel Agnelli ha aperto Germi - uno spazio culturale nel cuore di Milano - Ghemon tra gli ospiti di marzo : Prendendo il nome dallo storico album dei suoi Afterhours, Manuel Agnelli ha aperto "Germi", un centro culturale nel cuore di Milano nel quale sono già programmati numerosi eventi. La definizione che il cantautore preferisce, però, è quella di un "luogo di contaminazione" con l'arte e il dialogo espressivo al centro di tutto. L'inaugurazione è fissata per il 6 marzo alle 18 in via Cicco Simonetta 14/A, indirizzo dove sorge il nuovo spazio ...

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours : “Il futuro della musica saranno i concerti dal vivo” : Durante i giorni del Festival di Sanremo (la 69esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo) abbiamo incontrato musicisti, cantanti e addetti ai lavori del mondo della musica per farci raccontare da loro come si immaginano il futuro della musica. Tra gli artisti che sono passati a farci visita ci sono stati Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours. Il primo, sia come ospite di uno dei nostri panel sul futuro ...

Germi - il laboratorio culturale di Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo : Per i fan degli Afterhours, o anche solo per i conoscitori della musica italiana anni Novanta, dire Germi fa venire in mente l’album del’95 della band di Manuel Agnelli, quel primo disco in italiano che contiene brani indimenticabili come Dentro Marilyn, altre versioni tradotte di pezzi dei lavori precedenti, la cover di Rino Gaetano Mio fratello è figlio unico e via dicendo. «Di che Germi ho bisogno? Di un luogo dove tornare a incontrarsi, ...

Sanremo 2019 - Daniele Silvestri - Manuel Agnelli e Rancore cantano "Argentovivo" : In attesa che il disco vero e proprio e il video ufficiale diventi disponibile, ho amato così tanto questa canzone durante il Festival di Sanremo da non poter evitare di metterla nella mia personale e,...

Il grido di libertà nel duetto di Daniele Silvestri e Manuel Agnelli a Sanremo 2019 in Argentovivo (video) : Il duetto di Daniele Silvestri e Manuel Agnelli a Sanremo 2019 rende ancora più efficace la narrazione di Argentovivo, certamente classificata come una delle canzoni più interessanti di questa ultima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni. I due artisti, che sono anche amici, hanno così voluto condividere il palco per una versione fortissima di un brano che arriva dritta come un pugno allo stomaco e che racconta delle ...

Manuel Agnelli : moglie - canzoni e carriera. Chi è il giudice di X Factor 2018 : Manuel Agnelli: moglie, canzoni e carriera. Chi è il giudice di X Factor 2018 Chi è Manuel Agnelli e carriera Manuel Agnelli è dal 2016 uno dei giudici del talent show X Factor alla guida delle Under donne, insieme a Mara Maionchi, Fedez e Lodo Guenzi (leader de Lo Stato Sociale che ha da poco sostituito Asia Argento, coinvolta in uno scandalo di molestie sessuali). Ma oltre ad essere un giudice, è un cantante, musicista, produttore ...

Convince tutti la ruvida Argento Vivo di Daniele Silvestri e Rancore - online video ufficiale e featuring con Manuel Agnelli : Tra i Big è stato forse l'unico a ricevere critiche unanimemente positive, in molti casi entusiastiche: Argento Vivo di Daniele Silvestri e Rancore è stato tra i brani più apprezzati della prima serata di Sanremo 2019 nonostante sia una canzone molto difficile da far passare su un palco tradizionalista come quello di Sanremo. Tra cantautorato puro e rap, non ha una melodia orecchiabile, ha un arrangiamento incisivo e duro, un testo ruvido e ...

Manuel Agnelli - il live è un incanto : 'Il futuro? Preferisco non saperlo' : Doveva essere la presentazione del docufilm 'Noi siamo Afterhours' girato dal regista Giorgio Testi, che festeggia i trenta anni della band partendo del concerto evento svoltosi lo scorso 10 aprile al ...

Sanremo : ufficializzati i duetti della quarta serata - Manuel Agnelli con Daniele Silvestri : La quarta serata del Festival di Sanremo sarà, come ormai da tradizione, dedicata ai duetti. Gli artisti in gara potranno invitare dei colleghi e amici per esibirsi insieme in una versione alternativa della propria canzone in gara. Mancano ancora diversi giorni all'inizio dello spettacolo, ma si conoscono già i nomi di tutti i duetti (o comunque abbinamenti) che si esibiranno. Resta ancora da ufficializzare solo chi si esibirà con Il Volo. I ...