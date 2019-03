LIVE F1 | GP Bahrein 2019 | come vedere in DIRETTA le prove libere Orari | programma | tv

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio deldi Formula Uno. Sul circuito di Sakhir tornano in scena i protagonisti della massima categoria del motorsport, in vista di una gara quanto mai importante, nella quale quanto si è visto in Australia sarà smentito, o confermato. Inizieremo, quindi, a capire sin da domani se la Mercedes sarà nuovamente imprendibile e, soprattutto, se la Ferrari confermerà le enormi difficoltà messe in mostra a Melbourne, con la Red Bull pronta nuovamente ad approfittarne.Valtteri Bottas e Lewis Hamilton faranno ancora il vuoto, oppure Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno in scia alle Frecce d’argento? Il tedesco arriva da due successi sotto i riflettori di Sakhir, per cui cercherà in ogni modo di centrare il tris.Il venerdì del Gran Premio delsarà trasmesso inesclusiva da Sky Sport, per mezzo dei ...

