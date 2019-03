Conte | ' Spero che aula discuta lo ius soli' | ma Di Maio frena

wallstreetitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... ..., perché quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di integrazione'. La portata della dichiarazione è stata in ...

ubaldo_angelo : no, ma #Conte non sta preparando il terreno per una nuova avventura politica - GiulioMoscatel1 : RT @sdeangelis56: @matteosalvinimi Stacca la spina a questo governo di ondivaghi e dalla puzza sinistra. Conte ad Assisi: «Lo ius soli non… - sdeangelis56 : @matteosalvinimi Stacca la spina a questo governo di ondivaghi e dalla puzza sinistra. Conte ad Assisi: «Lo ius so… -