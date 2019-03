Slitta ok Camera a Codice Rosso

Legittima difesa - Slitta la discussione alla Camera. Di Maio : 'Non ho chiesto di rimandarla' : slitta la Legittima difesa . Il provvedimento caro alla Lega e a Matteo Salvini è destinato a essere discusso d alla Camera in terza lettura dopo 'la seconda metà di marzo' assicurano fonti M5S. Oggi in ...

Tav - alla Camera Slitta voto su mozioni. Lega : ‘Difficile dimostrare che non sta in piedi’. M5s : ‘Faccia meglio conti’ : Si rinvia il voto della Camera sulla Tav. Le mozioni di Fi, Pd e Fdi in favore della Grande opera sono arrivate oggi a Montecitorio, ma l’assemblea era praticamente deserta. Anche per questo motivo il voto è slittato a dopo il termine delle votazioni della proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Intanto la maggioranza sta lavorando a una mozione unitaria che rinvii la decisione in attesa dei risultati dell’analisi ...