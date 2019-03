Motocross | GP Olanda MXGP 2019 | orari e calendario del fine settimana Programma | tv e

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Prosegue senza sosta il Mondialeche va di scena dal 29 al 31 marzo a Valkenswaard per il Gran Premio d’, terza tappa stagionale del campionato. Dopo le vittorie nei primi due round in Argentina e Gran Bretagna, il nove volte campione iridato Tony Cairoli proverà ad allungare nella classifica generale del Mondiale nei confronti del temibile sloveno Tim Gajser, distanziato di soli 8 punti dopo essersi imposto nella seconda manche dell’ultimo GP. Il pubblico di casa non potrà vedere all’opera il detentore del titolo iridato Jeffrey Herlings, ancora ai box per un infortunio al piede che ne sta pesantemente condizionando la stagione. La sfida per la vittoria di tappa sembra limitata a Cairoli e Gajser, mentre i vari Gautier Paulin, Clement Desalle e Jeremy Van Horebeek si contenderanno presumibilmente la terza posizione in entrambe le manche di gara in ...

