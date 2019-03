Integrazione Oggi a Roma presentazione libro “Ghetti” con Buccini | Sbai e Bortone

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Si terrà, giovedì 28 marzo alle ore 17.30, presso il centro culturale Averroé a, in Corso del Rinascimento 81, ladeldi Goffredo: un viaggio nella guerriglia civile tra cittadini dimenticati, che incrocia storie drammatiche e personaggi memorabili.Ma si tratta anche una puntigliosa indagine, che offre risvolti inattesi e dati inediti. Dalle conseguenze dei roghi tossici per la salute, in particolare per quei bambini sfruttati per appiccare incendi in quanto non perseguibili, fino alle storie dei 600 mila migranti che vivono da invisibili, sfruttati nel lavoro nero e i quindici milioni di italiani “periferici”.Dalla tragica vicenda di Pamela Mastropietro al campo rom sulla Prenestina. Dal racket delle case occupate al CIE di Ponte Galeria. Dalle bande di Scampia a Cosa Nostra.Presenti all’incontro l’autore, la giornalista Serena ...

