Giustizia | Salvini | “Via ad abbreviato e sconti pena per reati particolarmente gravi”

L’idea di Giustizia del M5s non funziona : Salvini salvato - De Vito espulso : E così alla fine è arrivato il primo arresto illustre anche per il Movimento 5 Stelle, com'era prevedibile per chiunque mastichi di politica. Eppure alla fine a ingrossare il caso, come al solito, sono loro stessi che presi dalla fregola di sembrare "diversi" hanno già deciso di condannare il proprio politico come accade in un partito padronale. Che poi è quello che sono, allo stato attuale.Continua a leggere

Legittima difesa - la Lega e il M5s rinviano la discussione della legge alla Camera. Pd : “Giustizialismo di Salvini non paga” : La legge sulla Legittima difesa sarà discussa dalla Camera dei deputati solo nei prossimi giorni. Lo hanno chiesto i deputati del Movimento 5 stelle e della Lega, ottenendo il rinvio alla prossima settimana con 78 voti di differenza. Il motivo? Affrontare subito la proposta di legge sulle partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, all’ultimo punto dell’ordine del giorno dei lavori. A spiegarlo è stato il deputato del ...

Berlusconi : 'Salvini-Renzi vittime Giustizia? Dilettanti rispetto a me' : "Salvini e Renzi si sono dichiarati vittime della giustizia, ma in confronto a me sono dei Dilettanti". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a Otto e mezzo su La7, ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma Giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Myrta Merlino : "Salvini - Renzi e la magistratura : continua l'intreccio malato tra politica e Giustizia" : Sono parole durissime quelle di Myrta Merlino dopo il caso Diciotti che ha riguardato Matteo Salvini e l'inchiesta che ha portato all'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo Renzi. La conduttrice de L'aria che tira su La7 ha scritto un post su Twitter in cui mette in luce quel legame "malato"

Arresto genitori Renzi - ex premier 'Fiducia nella Giustizia'. Salvini 'Niente da festeggiare' : Commentano la notizia anche leader del governo e del mondo della politica. 'L'Arresto dei genitori di Renzi? Niente da festeggiare'. Così il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini sulla ...

Diciotti - Gino Strada contro Salvini : "Sottrarsi a Giustizia è antidemocratico" : Non è che quando si dice 'è una scelta politica' diventa lecito tutto - sottolinea - Anche le deportazioni sono state una scelta politica, tanto che furono fatte delle leggi'. Infine il fondatore di ...