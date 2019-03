Febbre Arsenal | in 5 ore venduti tutti i tremila biglietti per Londra

Napoli-Arsenal è anche “Febbre a 90” di Nick Hornby il manifesto di ogni tifoso : Mi innamorai del calcio così come mi innamorai delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, senza pensare al dolore e allo sconvolgimento che avrebbero portato nella mia vita. È la frase emblema di Nick Hornby, che meglio di ogni altra rappresenta lo scrittore inglese entrato nella leggenda sportiva per “Pitch Fever”, libro tradotto in italiano come “Febbre a 90”, un vero e proprio cult per la beat generation degli Anni 80. Napoli-Arsenal ...