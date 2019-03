Clima | riscaldamento record degli oceani | Ultimi 4 anni i più caldi mai

Combattere il riscaldamento globale “oscurando” il sole : ecco come cambierebbe il Clima della Terra : I cambiamenti Climatici sono una delle più grandi sfide che l’umanità abbia affrontato finora. come ridurre il riscaldamento globale e le sue devastanti conseguenze è un argomento fortemente dibattuto tra politici e scienziati ma finora i risultati di tutte queste discussioni non sono stati particolarmente proficui. Tuttavia, i ricercatori di Harvard potrebbero aver trovato una soluzione. Insieme ai ricercatori del MIT e di Princeton, il gruppo ...

Clima - in migliaia al corteo di Genova : «Fermate ora il riscaldamento globale» | : Grande partecipazione a Genova per il #Climatestrike internazionale in difesa dell’ambiente. A Milano 100 mila manifestanti.

Ai politici non interessa il riscaldamento globale. Il 15 Marzo bisogna scioperare per il Clima. : Domani studenti, insegnanti, medici, giornalisti, semplici cittadini si riuniranno in tutto il mondo per quella che si preannuncia come una delle manifestazioni più partecipate e significative dell'...

Ambiente : Fico - tutti uniti e impegnati contro surriscaldamento Climatico : Roma, 14 mar 18:27 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook, scrive: "Domani tanti ragazzi scenderanno in piazza ovunque nel mondo per..., Rin,

In marcia per il Clima : studenti in piazza contro il riscaldamento globale : Venerdì 15 marzo in tutto il mondo ci saranno delle manifestazioni per chiedere misure urgenti contro i cambiamenti climatici. In italia vi saranno più di 180 piazze a sostegno del "Global climate Strike". studenti e attivisti scenderanno in piazza per chiedere ai governi di intervenire per fermare i cambiamenti climatici in corso sul nostro pianeta prima che raggiungano livelli tali da produrre danni irreparabili alla vita sul pianeta. Un ...

Il presidente del Cnr. Il riscaldamento Climatico è reale - ma cambiare si può : Ecco, questo atteggiamento è quello che i ragazzi in tanti parti del mondo stanno scoprendo. E il loro ruolo è fondamentale. La scienza parla chiaro, pur con la provvisorietà delle sue acquisizioni: ...

Riscaldamento globale : si va verso il Clima di 3 milioni di anni fa : Il Riscaldamento globale generato dall’uomo non e’ un’ipotesi futuristica, ma un fenomeno in atto. Servono misure senza precedenti, o “ci si avvia verso un clima mai sperimentato prima dall’uomo, con le stesse condizioni vissute dal pianeta 3 milioni di anni fa”. L’avvertimento arriva dal presidente della Societa’ meteorologica italiana, Luca Mercalli, in occasione della presentazione della mostra ...

Riscaldamento globale : i cambiamenti Climatici possono ripercuotersi sulla vita di alcune specie : I ricercatori di uno studio pubblicato dal Royal Society Biology Letters, ha rivelato che foche e balene dell’Artico stanno cambiando le abitudine alimentari congiuntamente al cambiamento climatico dei loro habitat. Lo studio ha preso in esame i dati relativi a due decenni sulla vita di due specie selvatiche dell’Artico: la balena beluga (conosciuta come balena bianca) e la foca degli anelli. Le ricerche si sono concentrate nella ...

Clima - il riscaldamento globale ci farà «bollire come rane» : Un febbraio con temperature anomale, al di sopra della media invernale. Fenomeni estremi, stagioni insolite. Ma come reagiscono gli esseri umani di fronte a questi cambiamenti, vissuti direttamente? Una ricerca dell'Università della California ha messo a punto questo particolare aspetto del comportamento umano di fronte ai cambiamenti del Clima e al riscaldamento globale comparandolo al principio metaforico della rana bollita. Ovvero, ...

Surriscaldamento globale - il pianeta è a rischio. Sta per scoppiare una bomba Climatica : C’è gente che è contentissima del fatto che i ghiacci artici stiano scomparendo: pensano che si potrà tirar fuori petrolio dal fondo del mare Artico, guadagnandoci sopra un bel po’ di soldi. La storia ricorda un po’ quella del tale che era contento che gli bruciava la casa perché così risparmiava con la bolletta del gas. Allo stesso modo, il petrolio che (forse) troveremo nel mare Artico ripagherebbe i danni del riscaldamento globale? Su questo ...

Addio a Wallace Smith Broecker - il Climatologo che ha reso popolare il concetto di “riscaldamento globale” : Addio a Wallace Smith Broecker, il climatologo che ha reso popolare il termine “riscaldamento globale“. La Columbia University ha reso noto che il professore e ricercatore è deceduto ieri a 87anni in un ospedale di New York. Broecker ha reso di uso comune il concetto di “global warming” con un articolo del 1975 in cui spiegava che l’aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera avrebbe portato a un ...